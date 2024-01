Kasnár: Posilnenie superodpočtu by pomohlo oblasti výskumu a vývoja

Bratislava 29. januára (TASR) - Oblasti výskumu a vývoja na Slovensku by pomohlo zvýšenie podpory pre firmy cez posilnenie takzvaného superodpočtu. Ide o nástroj, cez ktorý sa firmám môže vrátiť časť nákladov, ktoré do výskumu a vývoja investujú, a to formou zníženia daní. Jeho zintenzívnenie by tak zvýšilo aj konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Uviedol to generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Novo Consulting Filip Kasnár.



"Superodpočet v súčasnom znení firmy nemotivuje, aby sa začali venovať výskumu a vývoju alebo aby doň investovali viac vlastných prostriedkov. Je preto skôr podporný, ale nie stimulujúci," priblížil.



V okolitých krajinách, najmä v Poľsku, sa podľa jeho slov superodpočet zvýšil na dvojnásobnú úroveň. "To môže motivovať zahraničné spoločnosti presúvať svoje výskumno-vývojové centrá práve do Poľska," upozornil.



Poznamenal, že superodpočet funguje v rámci zákona o dani z príjmov na Slovensku od roku 2015. Od tej doby sa upravoval trikrát. Prvé dve úpravy zvyšovali podporou pre firmy, ktoré sa venujú výskumu a vývoju. Tretia úprava platná od roku 2022 však intenzitu tohto nástroja znížila.



V súčasnosti sa však podľa Kasnára opäť pripravuje novela, ktorá by mala superodpočet posilniť. Jej účinnosť by sa mohla týkať už zdaňovacieho obdobia za rok 2024. "Teda spoločnosti by mohli čerpať tento vylepšený superodpočet už v rámci daňového priznania, ktoré budú podávať v roku 2025," zdôraznil.



Prípadné odloženie platnosti o rok by podľa jeho slov narušilo plán dosiahnuť čerpanie výdavkov na výskum a vývoj vo výške 2 % HDP do roku 2030, ku ktorému sa zaviazala vláda v rámci plánu obnovy. "Superodpočet využívajú spoločnosti na Slovensku pre podporu výskumu a vývoja až dvakrát viac ako eurofondy, čo bolo preukázané viacerými štatistikami OECD," dodal Kasnár.



Ak sa v rámci pripravovanej novely zakomponuje zvýšenie intenzity na úroveň spred roka 2022, výška podpory dosiahne úroveň približne 40 %. "Zásadnou novinkou by malo byť tiež zvýšenie podpory výdavkov na externé služby a zároveň je predpoklad aj na zavedenie takzvaného daňového kreditu, ktorý by pomohol najmä startupom," doplnil.



Je pritom podľa neho dôležité si uvedomiť, že akákoľvek podpora výskumu a vývoja pre súkromný sektor výrazne zvyšuje konkurencieschopnosť domácich podnikov pre dosiahnutie úspechu na zahraničných trhoch.



Štát by si mal podľa jeho slov uvedomiť, že znalostná ekonomika, ktorú tvorí najmä súkromný sektor v oblasti výskumu a vývoja, výraznejšie podporí zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu. "Pri podpore výskumu a vývoja musí štát v prvom rade začať tým, že finančné prostriedky uvoľnené pre tento dôležitý sektor ekonomiky bude považovať za investíciu a nie za výdavok," uzavrel Kasnár.