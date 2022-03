Kašper: Zníženie DPH na pohonné látky je na stole koalície

Bratislava 12. marca (TASR) - Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na pohonné látky "je na stole", rokuje o ňom koalícia. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy poslanec Národnej rady (NR) SR, člen predsedníctva hnutia Sme rodina Igor Kašper, v diskusii s opozičným poslancom NR SR, podpredsedom strany Smer-SD a exmistrom financií Ladislavom Kamenickým.



"Áno, je to na stole, aj v rámci balíka ´Lex Ukrajina´, či už znižovanie DPH-čky alebo spotrebnej dane. To je v súvislosti s balíkom týkajúcim sa päťpercentnej DPH na potraviny. Musíme to urobiť teraz. Keď to neurobíme teraz, bude to mať pre slovenskú ekonomiku oveľa väčšie následky," priblížil Kašper.



O znižovaní daní podľa jeho slov "teraz prebieha diskusia". "Je to na stole, nechcem predbiehať, aby som niečo neprezradil, čo v tejto chvíli nemôžem a nemusím (povedať). Všetko, čo pomôže Slovákom, slovenským občanom podporíme tak, ako sme podporili zastropovanie ceny energií, ako sme podporili ostatné opatrenia. Budeme o to bojovať, hnutie Sme rodina je zárukou toho, že opatrenia budú," podčiarkol Kašper.



"Akékoľvek opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom, podporíme. Od začiatku roku čakáme, že nejaké prídu. Zatiaľ sme však žiadne nevideli," doplnil Kamenický na otázku, či strana Smer-SD v parlamente podporí zníženie DPH na pohonné látky.



Príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny, ktorého zavedenie avizoval po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu minister financií Igor Matovič (OĽANO), je podľa Kašpera "na stole, či pre štátne organizácie, alebo pre súkromné osoby". "V tejto chvíli by som klamal, keby som povedal, že vieme presne, ako to bude, na koľko to bude týždňov alebo mesiacov. V tejto chvíli sa všetko pripravuje," spresnil Kašper.



Ľudia na príprave príspevku na ubytovanie podľa Kašpera "na ministerstvách robia po nociach". "Súhlasím, že príprava trvá trochu dlhšie. Ja nie som ten, ktorý to predkladá na rokovanie vlády. Podporím toto v každej forme, ako to bude, aby sme čo najviac pomohli či našim, či ukrajinským občanom," podčiarkol poslanec Sme rodina.



Kamenický pripomenul že rusko-ukrajinský konflikt vypukol 24. februára. "Odvtedy už však prešlo niekoľko týždňov. Koalícia, ktorá v uplynulých dvoch rokoch robila skrátené legislatívne konania v parlamente, v prípade Lex Ukrajina ho neurobila. Napríklad samosprávy sa pýtajú, koľko z nákladov, ktoré majú s utečencami, im štát preplatí. Dobrovoľníci taktiež nedostávajú ani euro," dodal Kamenický. Chaos v riadení štátu, ktorý podľa jeho slov bol na Slovensku počas pandémie, ten "tu teraz vidíme takisto".