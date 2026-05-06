Kaszasová: Európski audítori upozornili na úskalia dlhodobého rozpočtu
Audítori v priebehu prvého štvrťroka 2026 vydali 12 stanovísk podľa jednotlivých legislatívnych návrhov a minulý týždeň publikovali súhrnné stanovisko.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 6. mája (TASR) - Európski audítori upozornili na niektoré úskalia budúceho dlhodobého rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034. Uviedla pre TASR členka Európskeho dvora audítorov (EDA) Katarína Kaszasová v rámci konferencie „Budúcnosť viacročného finančného rámca po roku 2027 s dôrazom na regióny“, ktorú v utorok (5. 5.) v Bruseli pripravilo Stále zastúpenie Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ a kde vystupovala ako jeden z hlavných rečníkov.
Kaszasová pripomenula, že v súlade s únijnou legislatívou bol EDA požiadaný Radou EÚ a Európskym parlamentom vyjadriť sa k návrhom Európskej komisie o podobe budúceho viacročného finančného rámca (VFR). Audítori v priebehu prvého štvrťroka 2026 vydali 12 stanovísk podľa jednotlivých legislatívnych návrhov a minulý týždeň publikovali súhrnné stanovisko, ktoré tie najdôležitejšie správy z predchádzajúcich stanovísk sumarizuje.
„V súhrnom stanovisku upozorňujeme na niekoľko základných vecí. Prvá je tá, že očakávané vyššie výdavky európskeho rozpočtu musia byť kryté zvýšenými príjmami. Na to eurokomisia navrhuje päť nových vlastných zdrojov, čo podľa nášho názoru bude náročné na sprocesovanie a nepovedie k zjednodušeniu systému,“ vysvetlila.
Druhý dôležitý bod sumárneho stanoviska sa týka Európskeho fondu, ktorý bude predstavovať okolo 50 % celkových výdavkov VFR a bude realizovaný formou národných a regionálnych plánov, čo znamená 27 takýchto plánov. Každý plán bude združovať niekoľko veľkých balíkov peňazí, ktoré v minulosti boli v podobe osobitných fondov, napríklad poľnohospodárska politika spolu s kohéznou politikou.
Tretím dôležitým odkazom sumárneho stanoviska sú otázky ohľadne ďalšieho zadlžovania EÚ v súvislosti so snahou poskytovať úvery členským krajinám.
„Uvidíme, aká bude výsledná podoba, pretože nejde len o iné čísla, ale ide aj o iný systém čerpania európskych zdrojov, o ktorom Európska komisia v rámci týchto plánov hovorí, že je založený na výkonnosti. Nie je teda založený na preplácaní skutočných výdavkov, ktoré boli vynaložené na ten-ktorý projekt. My tvrdíme, že to nie je model výkonnosti, ale skôr model založený na dosahovaní míľnikov a cieľov,“ vysvetlila. Dodala, že ide o model, ktorý kopíruje už vyskúšaný systém plánu obnovy a odolnosti. „Konštatujeme, že nie všetky nedostatky, na ktoré sme upozorňovali, sú reflektované v tomto novom návrhu,“ povedala s odkazom na budúci VFR.
Spresnila, že treba správne pomenovať, že ak pôjde o financovanie, ktoré nebude založené na skutočných výdavkoch, ešte to automaticky neznamená, že je to „výkonnostné“ financovanie.
Ako riziko vníma aj to, že sa spájajú odlišné ciele, napríklad poľnohospodárstvo, kohézia a podobne, čo znamená, že sa budú robiť kompromisy pre každú členskú krajinu podľa jej priorít.
„Otázka znie, ako sa to bude posudzovať na európskej úrovni, keď sa sčíta tých 27 plánov dokopy,“ upozornila.
Podľa jej slov Európska komisia ohlásila nový dlhodobý rozpočet ako cestu k zjednodušovaniu a rýchlejšiemu nasmerovaniu peňazí do európskych ekonomík. „My ale upozorňujeme na to, že táto rýchlosť a zjednodušenie nesmie ísť na úkor transparentnosti a vyvodzovania zodpovednosti za to, ak tieto peniaze nebudú použité v súlade s pravidlami,“ odkázala.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
