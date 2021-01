Dauha 11. januára (TASR) - Katar a Saudská Arábia obnovia v pondelok letecké spojenie. Uviedli to letecké spoločnosti z oboch krajín. Ide o významný krok smerom k "normalizácii" vzťahov medzi arabskými susedmi.



Správa prichádza po tom, ako členovia Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) podpísali minulý týždeň dohodu, ktorá ukončila blokádu Kataru.



Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt prerušili 5. júna 2017 s Katarom diplomatické a obchodné vzťahy, ako aj dopravné spojenie a obvinili ho z podpory "teroristických" skupín a príliš tesných vzťahov s Iránom. Katar obvinenia vždy popieral.



Minulý týždeň však štvorica arabských štátov súhlasila so zrušením obmedzení po diplomatickom tlaku administratívy odchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Prvý komerčný let medzi Katarom a Saudskou Arábiou uskutoční spoločnosť Qatar Airways. Jej lietadlo odštartuje z Dauha o 11.45 h SEČ a podľa cestovného poriadku by malo pristáť v Rijáde o 13.10 h SEČ. Z Rijádu zamieri do Dauha lietadlo Saudi Airlines, ktoré by malo vzlietnuť o 14.40 h SEČ.



Americké noviny New York Times uviedli, že Katar počas blokády platil ročne viac ako 100 miliónov USD (81,63 milióna eur) za to, že využíval iránsky vzdušný priestor a obchádzal Saudskú Arábiu.



(1 EUR = 1,2250 USD)