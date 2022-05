Katar by mohol začať dodávať LNG do Nemecka v roku 2024

Berlín 20. mája (TASR) - Katar dúfa, že skvapalnený zemný plyn (LNG) by mohol začať dodávať do Nemecka v roku 2024. Uviedol to katarský minister zahraničných vecí šejk Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.



Ako minister povedal pre ekonomický denník Handelsblatt, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, chceli by mať LNG terminál Golden Pass v americkom Texase, v ktorom Katar kontroluje 70-percentný podiel, pripravený na dodávky do Nemecka v roku 2024. V piatok by o dodávkach LNG do Nemecka mali v Berlíne ešte rokovať nemecký kancelár Olaf Scholz a katarský emir šejk Tamim bin Hamad Al-Thani.



Po útoku Ruska na Ukrajinu začali krajiny Európskej únie urýchľovať plány na ukončenie závislosti od ruských energií. Práve Nemecko, najväčšia ekonomika EÚ, patrí medzi vysoko závislé od dodávok energií z Ruskej federácie. Berlín preto pracuje na pravidlách na urýchlenie výstavby LNG terminálov, ktoré by dokázali dovážať plyn z iných oblastí.