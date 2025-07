Katar hrozí zastavením dodávok skvapalneného zemného plynu do Európy

Brusel 27. júla (TASR) - Katar hrozí zastavením dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európskej únie (EÚ). Dôvodom je Smernica o náležitej starostlivosti firiem v oblasti udržateľnosti (The Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). TASR o tom informuje na základe správy agentúry, ktorú priniesla v sobotu (26. 7.) agentúra Reuters.



„Zjednodušene povedané, ak sa v CSDDD neurobia ďalšie zmeny, Katar a spoločnosť QatarEnergy nebudú mať inú možnosť, ako vážne zvážiť alternatívne trhy mimo EÚ pre náš LNG a iné produkty, ktoré ponúkajú stabilnejšie a priaznivejšie podnikateľské prostredie,“ uvádza sa v liste z 21. mája, ktorý odoslal belgickej vláde katarský minister energetiky Saad al-Kaabi. Hovorca belgického zastúpenia pri EÚ sa k listu, ktorý získala agentúra Reuters, odmietol vyjadriť.



Katar je tretím najväčším vývozcom LNG na svete po Spojených štátoch a Austrálii. Od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 dodávky z tento krajiny zabezpečujú 12 % až 14 % spotreby LNG v Európe.



V liste uviedol, že Katar je obzvlášť znepokojený požiadavkou CSDDD, aby spoločnosti mali plán prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo v súlade s cieľom zabrániť globálnemu otepľovaniu o viac ako 1,5 stupňa Celzia v súlade s Parížskou dohodou o klíme. „Ani štát Katar, ani QatarEnergy nemajú v blízkej budúcnosti žiadne plány na dosiahnutie nulových emisií,“ uvádza sa v liste, podľa ktorého CSDDD podkopáva právo krajín stanoviť si vlastné ciele v rámci Parížskej dohody.



Smernica CSDDD, ktorú EÚ schválila minulý rok, vyžaduje, aby väčšie firmy pôsobiace v EÚ kontrolovali, či ich dodávateľské reťazce nevyužívajú nútenú prácu alebo nepoškodzujú životné prostredie a aby v takom prípade prijali potrebné opatrenia. Sankcie zahŕňajú pokuty až do výšky 5 % ich globálneho obratu.