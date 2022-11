Katar nemá hornú hranicu pre dodávky LNG do Nemecka

Berlín 29. novembra (TASR) - Katarský minister energetiky Saad Šerida al-Kaabi nevidí žiadne obmedzenia pre množstvo skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré je emirát ochotný dodávať Nemecku. Uviedol to v utorok v rozhovore pre nemecký denník Bild. TASR správu prevzala z DPA.



Minister dodal, že štátna spoločnosť QatarEnergy diskutuje o ďalších možných dohodách plynu pre najväčšiu európsku ekonomiku s nemeckými firmami, ako sú Uniper a RWE.



Rozhovor bol zverejnený v deň, keď spoločnosti QatarEnergy a ConocoPhillips podpísali zmluvy na vývoz 2 miliónov ton LNG ročne do Nemecka po dobu najmenej 15 rokov od roku 2026. Berlín hľadá nové energetické partnerstvá po zastavení dodávok plynu z Ruska cez Baltické more.



Ide o prvú dlhodobú zmluvu medzi Katarom a Nemeckom, ktoré sa snaží nájsť náhradu za ruský plyn.



Rozhovory o dodávkach trvali niekoľko mesiacov, pretože Nemecko sa zdráhalo uzavrieť dlhodobú zmluvu, ktoré Katar bežne požaduje, pričom sa odvoláva na masívne investície do tohto odvetvia.



Katarskí predstavitelia nehovorili o cenách, ale priemyselní analytici uviedli, že Nemecko bude musieť zaplatiť prirážku za kratší kontrakt a uponáhľaný začiatok dodávok.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck dohodu privítal, ale zároveň povedal, že spotreba plynu sa musí postupne znižovať, aby krajina dosiahla svoje klimatické ciele.



Nemecká skupina na ochranu životného prostredia a spotrebiteľov DUH však dohodu kritizuje a pripomína, že Berlín tak nahradí jednu závislosť (od dodávok plynu z Ruska) s inou. "Dodávky LNG od roku 2026 súčasnej kríze nepomáhajú, ale svojou dĺžkou trvania 15 rokov vytvárajú novú dlhodobú závislosť," vyhlásil šéf DUH Sascha Müller-Kraenner.



Nemecko sa snaží nahradiť dodávky plynu potrubím z Ruska, ktoré Moskva zastavila pre vojnu na Ukrajine, dodávkami LNG a urýchlene buduje nové terminály v Severnom mori a Baltickom mori.



Katar je jedným z najväčších svetových exportérov LNG. Emirát má tretie najväčšie zásoby plynu na svete po Rusku a Iráne. Katar zdieľa s Iránom najväčšie ložisko zemného plynu na svete, ktoré sa nachádza neďaleko jeho pobrežia. Prevažná väčšina katarského exportu smeruje do Ázie, zatiaľ najmä do Japonska, Južnej Kórey a Indie. Ale nedávno uzavrel emirát 27-ročný kontrakt na dodávku LNG do Číny.