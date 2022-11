Katar podpísal s čínskym Sinopecom 27-ročný kontrakt na dodávky LNG

Dauha 21. novembra (TASR) - Katarská spoločnosť QatarEnergy podpísala 27-ročný kontrakt na dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) pre čínsky koncern Sinopec. Je to najdlhší kontrakt, aký bol zatiaľ v oblasti LNG podpísaný, k čomu prispievajú súčasné prudké výkyvy na trhu. Tie nútia kupcov hľadať dlhodobé kontrakty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po invázii Ruska na Ukrajinu koncom februára a následných sankciách západných štátov voči ruskému energetickému sektoru sa konkurencia na trhu s LNG prudko zvýšila. Jednou z krajín, ktorá sa v dôsledku energetickej krízy dostala do popredia, je Katar, ktorý je už teraz najväčším exportérom LNG na svete.



Kľúčovým projektom na zvýšenie dodávok v budúcich rokoch je ťažba z ložiska North Field (Severné pole). To je súčasťou najväčšieho ložiska plynu na svete, o ktoré sa Katar delí s Iránom. Ten svoju časť ložiska nazýva Južný Pars. Kontrakt so Sinopecom znamená prvú dohodu o dodávkach pre North Field East, čo je prvá fáza v rámci celého projektu North Field.



"Dnešok predstavuje významný míľnik pre prvú dohodu o predaji a kúpe (SPA) pre projekt North Field East," povedal pre Reuters šéf QatarEnergy Saad al-Kábí, poukazujúc na 27-ročný kontrakt so Sinopecom. Ako dodal, s čínskou firmou majú dlhodobé vzťahy a kontrakt predstavuje posunutie tejto spolupráce na novú úroveň, keďže bude platiť do roku 2050. Zároveň uviedol, že Katar pokračuje v rokovaniach aj s ďalšími záujemcami, medzi ktorých patria tak ďalšie čínske podniky, ako aj európske firmy. "Myslím si, že nedávne výkyvy na trhu prinútili kupcov pochopiť význam dlhodobých dodávok," povedal šéf QatarEnergy.



Katar v lete podpísal s piatimi ropnými spoločnosťami dohodu o expanzii North Field East, prvej a väčšej fázy LNG projektu North Field. Kontrakt podpísal s firmami Eni, Exxon Mobil, TotalEnergies, Shell a ConocoPhillips. Neskôr podpísal dohodu s tromi firmami pre druhú fázu expanzie, ktorá je známa ako North Field South.