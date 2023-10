Katar podpísal s Eni 27-ročný kontrakt na dodávky LNG do Talianska

Dauha 23. októbra (TASR) - Katar a taliansky koncern Eni uzavreli na 27 rokov dohodu o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) do Talianska. Oznámila to štátna energetická spoločnosť emirátu QatarEnergy. Dauha bude na základe dohody dodávať Taliansku jeden milión ton plynu ročne, uviedla spoločnosť, ktorá už s Eni podpísala dohodu o podiele na projekte rozšírenia obrovského plynového poľa North Field v Perzskom zálive. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Od minuloročnej invázie Ruska na Ukrajinu sa európske krajiny snažia nahradiť chýbajúce dodávky zemného plynu z Ruska. V júni sa spoločnosť Eni dohodla s QatarEnergy na získaní podielu 3,1 % v katarskom projekte North Field East, ktorý je prvou fázou rozširovania najväčšieho ložiska zemného plynu na svete. Dodávky LNG do talianskeho regiónu Toskánsko by sa mali začať v roku 2026. Tento mesiac už Katar oznámil podobné dohody s britskou spoločnosťou Shell a francúzskym koncernom Total, v oboch prípadoch rovnako na 27 rokov.



Katar sa snaží zvýšiť svoju produkciu LNG do roku 2027 o 60 % alebo na viac ako 126 miliónov ton ročne. Hlavným trhom pre katarský plyn je tradične Ázia na čele s krajinami ako Čína, Japonsko a Južná Kórea. Katar patrí spolu so Spojenými štátmi, Austráliou a Ruskom medzi najväčších svetových producentov LNG.