Katar poskytol záchranný úver spoločnosti Qatar Airways

Dubaj 27. septembra (TASR) - Letecká spoločnosť Qatar Airways v nedeľu informovala, že jej katarská vláda poskytla záchranný úver vo výške 7,3 miliardy rialov (1,68 miliardy eur) po tom, ako v uplynulom finančnom roku do 31. marca 2020 zaznamenala stratu 7 miliárd QAR. Pripísala to pandémii nového koronavírusu, likvidácii akcií spoločnosti Air Italy a pokračujúcemu bojkotu arabských susedov.



Viaceré štáty, vrátane USA, poskytli pomoc leteckým spoločnostiam po vypuknutí pandémie a zavedení cestovných obmedzení. Katar "hodil záchranné lano" Qatar Airways po tom, čo ročná strata spoločnosti presiahla 50 % jej základného imania.



Qatar Airways pre pandémiu znížili počet pracovných miest a odložili dodávky nových lietadiel. Aerolínie už v marci naznačili, že sa budú snažiť získať štátnu podporu, ale až doposiaľ jej výšku nezverejnili.



Letecká spoločnosť uviedla, že uplynulý finančný rok 2019/20 bol jedným z najťažších v jej takmer 30-ročnej histórii.



Tržby Qatar Airways pritom vzrástli o 6,5 % na 51,1 milióna QAR a počet prepravených cestujúcich sa zvýšil o 10 % na 32,4 milióna osôb. Skupina Qatar Airways Group však okrem leteckej spoločnosti zahŕňa aj správu katarského medzinárodného letiska a ďalšie aktíva v letectve.



Skutočný vplyv krízy na spoločnosť Qatar Airways nie je jasný, pretože globálne blokády pokračovali aj po skončení jej finančného roka.



Od polovice roka 2017 má letecká spoločnosť zakázaný vstup do vzdušného priestoru Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Egypta a Bahrajnu v dôsledku regionálneho politického sporu, ktorý ju núti lietať na dlhších trasách.



Navyše, spoločnosť Air Italy, v ktorej mali Qatar Airways menšinový podiel, sa vo februári dostala do likvidácie.



(1 EUR = 4,331 QAR)