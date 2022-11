Katar sa s Nemeckom dohodol na dlhodobých dodávkach LNG

Dauha/Berlín 29. novembra (TASR) - Katar sa s Nemeckom dohodol na dlhodobých dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG). Oznámil to v utorok šéf katarskej firmy QatarEnergy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters.



Na základe dohody bude Katar dodávať do Nemecka LNG minimálne 15 rokov, pričom dodávky v objeme 2 milióny ton ročne sa začnú v roku 2026. Ako povedal šéf QatarEnergy a minister energetiky Kataru Saad Sherida al-Kaabi, Katar "chce prispieť k úsiliu zvýšiť energetickú bezpečnosť v Nemecku a Európe".



Na dodávkach zemného plynu z projektov North Field East a North Field South (Severné pole východ a Severné pole juh) do Nemecka sa bude podieľať aj americká spoločnosť ConocoPhillips. Tá je partnerom QatarEnergy v projekte ťažby plynu z ložiska Severné pole a LNG bude od roku 2026 dovážať do nemeckého prístavu Brunsbüttel.



Najväčšia európska ekonomika bola energetickou krízou v Európe zasiahnutá najvýraznejšie, keďže do začiatku invázie Ruska na Ukrajinu bola vysoko závislá od dovozov energií z Ruska. Práve v dôsledku vojny na Ukrajine, v reakcii na ktorú európske štáty začali obmedzovať dovoz z Ruskej federácie, sa Európa začala viac zaujímať o alternatívne zdroje, ako je LNG z Kataru. Ten v súčasnosti smeruje najviac do ázijských krajín.



Nemecko a mnohé ďalšie európske krajiny donedávna nemali záujem o dlhodobé kontrakty. Súčasná situácia však postoj Berlína zmenila a Nemecko sa s Katarom na dlhodobom kontrakte dohodlo iba týždeň po tom, ako QatarEnergy oznámila 27-ročný kontrakt na dodávku LNG do Číny. Ročný objem dodávok v rámci zatiaľ najdlhšieho kontraktu v tomto sektore predstavuje 4 milióny ton.