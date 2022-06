Katar si vybral päť ropných spoločností na rozšírenie produkcie LNG

Dauha 8. júna (TASR) - Katar si vybral taliansku ropnú spoločnosť Eni spolu s ďalšími štyrmi ropnými gigantmi za partnerov pri expanzii najväčšieho projektu na skvapalnený zemný plyn (LNG) na svete za takmer 30 miliárd USD (27,93 miliardy eur). Uviedli to v stredu zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR informáciu prevzala od Reuters.



Exxon Mobil, TotalEnergies, Shell, ConocoPhillips a Eni sa zúčastnia na rozšírení ložiska North Field (Severné pole), ktoré posilní pozíciu Kataru ako najväčšieho svetového exportéra LNG. A pomôže zabezpečiť dlhodobé dodávky plynu do Európy, keďže kontinent hľadá alternatívy za ruský plyn.



Americký koncern Chevron, ktorý sa aktívne snaží rozšíriť svoje podnikanie s LNG, nezískal podiel na projekte, povedal jeden zo zdrojov.



Exxon, Total a ConocoPhillips aj Chevron odmietli správu komentovať. Shell vo vyhlásení uviedol, že sa "uchádzal o účasť na projekte a bol by rád, keby bol vybraný".



Štátna spoločnosť Qatar Energy (QE) oznámila, že 12. júna usporiada tlačovú konferenciu a slávnostný podpis bez toho, aby špecifikovala predmet. A zároveň generálny riaditeľ Exxonu Darren Woods sa zúčastní na energetickej konferencii v Katare neskôr v júni, keď by mohlo byť urobené formálne vyhlásenie.



Očakáva sa, že Exxon, Shell a Total budú mať približne 20-25 % z celkového odberu z nového projektu, uviedol jeden zo zdrojov. Ďalší povedal, že každý z nich pravdepodobne dostane jeden vlak, pričom Conoco a Eni sa podelia o štvrtý. Spoločnosť QE podľa neho nevylúčila malý podiel v projekte aj pre čínskeho partnera.



Plán North Field Expansion (NFE) počíta so šiestimi vlakmi LNG, ktoré zvýšia skvapalňovaciu kapacitu Kataru zo 77 miliónov ton ročne na 126 miliónov ton do roku 2027. Ropné spoločnosti sa uchádzajú o štyri vlaky z tzv. North Field East. Ďalšie dva vlaky budú súčasťou druhej fázy, North Field South.



(1 EUR = 1,0739 USD)