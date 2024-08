Katar vraj rokuje s Nemeckom o kúpe podielu Rosnefti v rafinérii

Berlín 28. augusta (TASR) - Katar v súčasnosti rokuje s nemeckou vládou o prípadnom prevzatí podielu ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť v nemeckej rafinérii PCK Schwedt. Tú Berlín po útoku Ruska na Ukrajinu prevzal do správy. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie portálu Business Insider. Katarský investičný fond sa k informáciám nevyjadril a vyjadrenie neposkytla ani firma Rosnefť.



Berlín prevzal nemecké aktíva Rosnefti do správy v roku 2022, stále však ponechal určitú kontrolu aj ruskej firme, a to v súvislosti s predajom aktív. Správu nad spoločnosťou vláda už niekoľkokrát predĺžila, pričom súčasné obdobie správcovstva uplynie 10. septembra. Na otázku Reuters, čo bude nasledovať po tomto dátume, ministerstvo hospodárstva uviedlo, že "o ďalších krokoch včas rozhodne".



Vzťahy medzi Ruskom a západnými štátmi sa prerušili po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 a európske krajiny začali robiť kroky na čo najrýchlejšie zníženie závislosti od dovozu ruských energií. Ku krajinám vysoko závislým od dovozu energií z Ruskej federácie patrilo aj Nemecko.



Energetický koncern Rosnefť drží v rafinérii PCK Schwedt 54,17-percentný podiel. V marci nemecká vláda oznámila, že Rosnefť začal s predajom nemeckých aktív, pričom celý proces by chcel dokončiť v septembri. Ruské médiá ohodnotili aktíva Rosnefti v Nemecku na približne sedem miliárd USD (6,30 miliardy eur).



Okrem Rosnefti majú podiel v rafinérii Schwedt aj ropné firmy Shell a Eni. Shell však v decembri minulého roka oznámila, že sa dohodla na predaji svojho 37,5-percentného podielu britskej spoločnosti Prax Group.



