Katar zastavil tankery smerujúce do Červeného mora

Dauha 15. januára (TASR) - Katarská štátna energetická spoločnosť QatarEnergy, jeden z najväčších svetových vývozcov skvapalneného zemného plynu (LNG), pozastavila plavby tankerov cez Červené more po útokoch amerických a britských síl na jemenských húsíov, ktorí zase útočia na lode smerujúce do Suezského prieplavu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Húsíovia tvrdia, že ich akcie sú prejavom solidarity s Palestínčanmi v pásme Gazy. Zasiahli však aj globálny obchod a znepokojili hlavné západné mocnosti.



Podľa zdroja, ktorý nechcel byť menovaný, QatarEnergy zastavil najmenej štyri tankery s LNG.



Červené more je jednou z najdôležitejších trás na prepravu ropy, palív a LNG. Húsíovia začali od vlaňajšieho novembra ohrozovať lode v tejto oblasti, pričom tvrdia, že útočia na komerčné plavidlá, ktoré majú väzby na Izrael. USA a Británia medzitým vyslali do oblasti svoje sily a tie už podnikli desiatky útokov na pozície húsíov.



Problémy v regióne však už zasiahli aj niektorých výrobcov v Európe, keďže mnohé veľké lodné spoločnosti presmerovali svoje plavidlá na dlhšiu cestu okolo Afriky. Podľa odhadu spoločnosti Ovrsea sa tak cesta medzi Áziou a Európou predĺži v priemere o 10 až 20 dní.



Automobilka Suzuki v pondelok uviedla, že výroba v jej závode v Ostrihome v Maďarsku sa zastaví od 15. do 21. januára, keďže útoky v Červenom mori oddialili príchod motorov vyrobených v Japonsku.



Údaje o sledovaní lodí LSEG ukázali, že tri katarské plavidlá s nákladom LNG, ktoré smerovali do Suezského prieplavu sa zastavili pri Ománe 14. januára, aby si počkali na pokyny. Ak QatarEnergy dospeje k záveru, že ich plavba cez Červené more nie je bezpečná, pôjdu okolo Afriky, uviedol zdroj z koncernu, čím sa dodávky oneskoria.