Katar zvýši ťažbu zemného plynu a produkciu LNG

Doha 25. februára (TASR) - Katar v nedeľu oznámil plány na rozšírenie ťažby z najväčšieho ložiska zemného plynu na svete. Vďaka tomu do roku 2030 zvýši kapacitu ťažby na 142 miliónov ton ročne a produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG) o 16 miliónov ton ročne. Na tlačovej konferencii to uviedol katarský minister energetiky Saad al-Kaabi, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Nedávne štúdie ukázali, že (ložisko) Severné pole (North Field) obsahuje obrovské dodatočné množstvá plynu," povedal Kaabi, ktorý tiež šéfuje štátnej spoločnosti QatarEnergy. To zvýši výrobnú kapacitu Kataru o 85-percent oproti súčasnej úrovni, keď "nové rozšírenie bude dokončené pred koncom tohto desaťročia", dodal Kaabi.



QatarEnergy poľa jeho slov "okamžite začne" s inžinierskymi prácami, aby sa čo najskôr začala rozšírená ťažba. Katar je spolu so Spojenými štátmi, Austráliou a Ruskom hlavný svetový producent LNG.



Pre katarský plyn boli doteraz hlavným trhom ázijské krajiny na čele s Čínou, Japonskom a Južnou Kóreou. Po ruskej invázii na Ukrajinu dopyt vzrástol aj z Európy. Minulý rok Katar uzavrel nové zmluvy na LNG s čínskou spoločnosťou Sinopec, francúzskou Total, britskou Shell a talianskou Eni.



Začiatkom februára Katar uviedol, že bude dodávať 7,5 milióna ton LNG ročne počas 20 rokov indickému Petronetu, pričom prvé dodávky sa očakávajú od mája 2028. Koncom januára oznámil dohodu s americkou Excelerate Energy o dodávke 1,5 milióna ton LNG ročne počas 15 rokov pre Bangladéš.