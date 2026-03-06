< sekcia Ekonomika
Katarský minister: Cena ropy by mohla vzrásť na 150 USD za barel
Katar varuje, že v dôsledku vojny na Blízkom východe hrozí zastavenie dodávok energií z oblasti Perzského zálivu.
Autor TASR
Londýn 6. marca (TASR) - Katar varuje, že v dôsledku vojny na Blízkom východe hrozí zastavenie dodávok energií z oblasti Perzského zálivu. Hrozí, že všetky štáty, ktoré v regióne ťažia ropu, zastavia produkciu, uviedol v piatok katarský minister energetiky Saad al-Kaabi pre denník Financial Times. V takomto prípade by sa cena ropy mohol zvýšiť až na 150 dolárov (129,11 eura) za barel (159 litrov), varoval. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Cena ropy Brent v piatok vzrástla na 87,66 USD za barel, čo je najvyššia úroveň od júla 2024. Od začiatku útokov USA a Izraela na Irán zdražela o viac ako 20 %. Pre tankery je v súčasnosti príliš riskantné plaviť sa Hormuzským prielivom, upozornil al-Kaabi.
Prieliv, ktorý je kľúčovou dopravnou trasou vo svetovom obchode s ropu, je v súčasnosti de facto uzavretý. V roku 2025 ním denne prechádzalo približne 13 miliónov barelov, čo predstavovalo približne 31 % surovej ropy prepravovanej po mori, uviedla analytická spoločnosť Kpler.
(1 EUR = 1,1618 USD)
