Katastrálne konanie aj postavenie katastrálnej inšpekcie sa má upraviť

Bratislava 22. marca (TASR) - Právne postavenie a kompetencie katastrálnej inšpekcie sa má od budúceho roka podrobnejšie upraviť. Zároveň sa má precizovať a doplniť úprava katastrálnych konaní. Vyplýva to z vládneho návrhu novely katastrálneho zákona z dielne povereného podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina), ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.



Cieľom návrhu je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. Na základe požiadavky Ministerstva kultúry (MK) a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má napríklad priniesť evidovanie ruín ako kultúrnych pamiatok.



Novelou by sa mal zjednodušiť návrh na začatie katastrálneho konania v listinnej podobe. Podrobnejšie sa má upraviť konanie o zázname, precizovať sa má tiež úprava konania o poznámke. Bližšie by sa malo upraviť prešetrovanie údajov katastra a ustanoviť lehota na toto prešetrenie.



"V súvislosti s prístupom k údajom katastra prostredníctvom katastrálnych portálov sa zavádza povinná bezplatná registrácia za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov osôb evidovaných v katastri, ako aj za účelom zabránenia zneužívania údajov katastra," priblížil predkladateľ v dôvodovej správe. Údaje z tejto registrácie by sa mali používať aj pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.



Návrh prináša tiež nové skutkové podstaty priestupkov a porušenia poriadku na úseku katastra nehnuteľností. Zavádza aj oprávnenie pre Ministerstvo financií (MF) SR získavať a používať údaje evidované v informačnom systéme katastra nehnuteľností na riadny výkon centrálnej evidencie majetku alebo jej zmeny.



V súvislosti s nadobúdaním nehnuteľností cudzími štátmi by sa mala zaviesť povinnosť skúmať v konaní o návrhu na vklad udelenie predchádzajúceho súhlasu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR a Slovenskej informačnej služby (SIS) na nadobudnutie nehnuteľnosti cudzím štátom. "V prípade dobrovoľnej dražby môže byť cudzí štát účastníkom dražby nehnuteľných vecí taktiež len s predchádzajúcim súhlasom MZVEZ a SIS," doplnil predkladateľ.



Väčšina zmien má byť účinná od 1. januára 2024, časť z nich potom od 1. júla 2024.