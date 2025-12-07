< sekcia Ekonomika
Katolícka univerzita v Ružomberku rozšíri ubytovanie pre študentov
Autor TASR
Ružomberok 7. decembra (TASR) - Katolícka univerzita (KÚ) v Ružomberku rozšíri ubytovacie kapacity pre svojich študentov o 112 lôžok. Umožní to prístavba existujúceho študentského domova Ruža na Plavisku, pričom investícia sa pohybuje vo výške takmer 640.000 eur. TASR o tom informoval PR manažér univerzity Viktor Mydlo.
Nová prístavba študentského domova Ruža bude mať sedem podlaží s takmer 60 novými izbami. „Rozvíjame sa a chceme poskytovať najvyšší komfort pre študentov, aby sme pokryli ich vysoký záujem o ubytovanie. Verím, že to prispeje aj k zlepšeniu študentského života v meste, kde tak môžu tráviť viac času,“ uviedol rektor KÚ Jaroslav Demko.
Sedempodlažná budova bude mať bezbariérový vstup a nachádzať sa v nej bude 28 študentských buniek. „Každá bunka bude vybavená dvomi študentskými izbami a sociálnym zariadením. Súčasťou stavby je aj šesť nových parkovacích miest,“ priblížil Mydlo.
Doplnil, že zhotoviteľom diela je námestovská spoločnosť Stavebný podnik, ktorá sa zaviazala hrubú stavbu odovzdať do 31. júla 2026. Zmluvná cena diela je stanovená na 639.240,52 eura.
