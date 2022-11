Kaufland a Lidl spojili sily v projekte REmove pre čistejšiu planétu

Bratislava 4. novembra (OTS) - Medzinárodným projektom REmove pomáha skupina Schwarz v rámci spoločnej stratégie trvalej udržateľnosti, ktorej súčasťou je aj Reset Plastic, zbavovať vodné toky a prostredie, v ktorom žijeme, voľne pohodeného odpadu. V rámci dobrovoľného čistenia tento rok priložilo ruku k dielu aj 550 zamestnancov reťazcov Kaufland a Lidl na Slovensku.Oproti prvému ročníku sa účasť dobrovoľníkov takmer zdvojnásobila a do zbierania plastov sa vo viacerých mestách zapojili aj rodinní príslušníci. Vybavení vrecami na odpad, rukavicami a iným potrebným náradím, pomáhali s čistením životného prostredia vo vyše tridsiatich mestách po celom Slovensku. Spoločne sa tak Kauflandu a Lidlu podarilo vyzbierať viac ako 430 vriec odpadu (každé s objemom 120 litrov), a to najmä z okolia predajní, vodných tokov či priľahlých verejných miest.„Po úspešnom prvom ročníku sme mali veľké očakávania, ktoré sa aj naplnili,“ hovorí Samuel Machajdík, vedúci úseku firemnej komunikácie a hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika. „Ako súčasť skupiny Schwarz sme sa počas septembra aktívne zapojili do upratovacej aktivity naprieč celým Slovenskom. Sme nesmierne radi, že okrem vyzbieraného odpadu, čistejších miest, vodných tokov a iných plôch, sa nám v našich zamestnancoch podarilo prebudiť chuť na dobrovoľníctvo, a preto rozhodne plánujeme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti,“ dodáva.Podľa slov zúčastnených sa v okolí riek a na vonkajších plochách nachádzalo všeličo – od obalov z mliečnych produktov a čipsov až po plechovky, sklené fľaše, oblečenie či stavebný odpad. Napriek tomu, že vyzbierané vrecia sa plnili rýchlo a boli poriadne ťažké, zapojení dobrovoľníci referovali, že odpadu bolo tento rok o čosi menej, a to najmä toho plastového. Či ide o prvé dôkazy funkčnosti zálohovacieho systému u nás, sa bude dať presvedčivejšie tvrdiť zrejme až v ďalšom ročníku.„Spoločnou víziou skupiny Schwarz a všetkých jej spoločností je premeniť odpad na recyklovateľné materiály a dať mu tak druhú šancu. Aj preto na globálnej, národnej a lokálnej úrovni neustále implementujeme veľké množstvo REmove aktivít. Čistejšie prostredie a menej odpadu je predsa záväzok, ktorý sa vypláca,“ vysvetľuje Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie v spoločnosti Lidl Slovenská republika.Pod heslom „River Cleanup Collective @Danube, ktoré je súčasťou projektu REmove, sa do tejto aktivity zapojilo 15 národných spoločností z Kauflandu a Lidla, spolu s mimovládnymi organizáciami a tiež lokálnymi partnermi projektu.Celkovo sa v deviatich krajinách zorganizovalo 55 akcií na vyčistenie brehov rieky Dunaj, ako aj iných vodných tokov a okolia jednotlivých predajní. Približne 3000 účastníkov od zamestnancov, školákov až po profesionálnych potápačov odstránilo zo životného prostredia takmer 20 ton odpadu.Viac sa o aktivitách, zameraných na odstraňovanie plastov zo životného prostredia, dozviete tu