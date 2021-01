Kaufland aj v korona roku potvrdil pozíciu Top zamestnávateľa

Bratislava 26. januára (OTS) - Stal sa tak jedným z 8 TOP zamestnávateľov na Slovensku, ktorí tento rok získali ocenenie. O tom, že kvalitná práca so zamestnancami je charakteristická pre celú sieť Kaufland, svedčí aj certifikát TOP EMPLOYER EUROPE 2021, ktorý Kaufland získal na medzinárodnej úrovni.“ hovorí, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti Kaufland Slovensko.Maloobchodný reťazec Kaufland neustále pracuje na zlepšovaní a optimalizácii pracovných podmienok a starostlivosti o zamestnancov, čo tiež podlieha auditu Top Employer. V minulom roku napríklad vyvinul a zaviedol do praxe špeciálnu skladaciu paletu, vďaka ktorej zamestnanci nakladajú a vykladajú tovar v distribučnom sklade aj priamo v predajniach v ergonomickej výške a predchádza sa tak možným negatívnym následkom práce s bremenami. Do skladovacích priestorov tiež inštaloval plnoautomatizovanú linku na zaskladňovanie, ktorá uľahčila a zrýchlila veľa logistických procesov. Stará sa však nielen o zamestnancov, ale aj o ich rodiny – v lete organizuje tábor pre deti zamestnancov, a tiež podporuje komunity v nízkoprahových programoch.Zamestnanci Kauflandu dostávajú pravidelne čerstvé ovocie na podporu svojho zdravia. Po nástupe pandémie Kaufland zvýšil tieto pravidelné dávky ovocia a pridal aj vitamínové balíčky. Zamestnanci mali aj naďalej možnosť osloviť dôverníkov, ktorí im sú k dispozícii pri riešení akejkoľvek neštandardnej životnej situácie. Rovnako finančne odmenil lojalitu a úsilie zamestnancov počas najkritickejšieho obdobia a finančne kompenzoval aj benefity, ktoré zamestnanci nemohli využiť z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Ak to bolo pri danej pozícii možné, všetky pracovné aj vzdelávacie aktivity sa presunuli do online priestoru. Zamestnancom Kaufland vyšiel v ústrety aj tým, že všetci pracovníci, ktorí z povahy svojej práce nemuseli byť prítomní na pracovisku, dostali notebooky a mohli automaticky pracovať z domu na home-office. V rámci flexibilného pracovného času, ktorý je štandardom v Kauflande, si tak vedeli naplánovať aj starostlivosť a asistenciu deťom počas dištančného vyučovania, či pomoc blízkym. Vybavil zamestnancov ochrannými pomôckami a vo všetkých predajniach aj v centrálnom sklade v Ilave nainštaloval certifikované dezinfekčné zariadenia priamo do vzduchotechniky. Pracovníkom nad 65 rokov Kaufland umožnil zostať doma s náhradou mzdy vo výške 100 percent ich priemerného zárobku. Dovedna ide až o 700 ľudí, ktorí takto pre spoločnosť pracujú.V roku 2020 však Kaufland neprispôsoboval svoje HR aktivity iba pandémii, ale naďalej pokračoval v posilňovaní svojho cieľa byť atraktívnym a férovým zamestnávateľom, ktorý do tímu pritiahne najkvalitnejších ľudí. Rozvíjal program Talentmanažment na podporu individuálnych rozvojových plánov, vychovával si vlastných odborníkov v stredoškolskom duálnom vzdelávaní, či realizoval Kaufland Leadership program pre absolventov vysokých škôl. Školenia, programy rozvoja pre začínajúcich aj top manažérov, jazykové vzdelávanie sú tiež v reťazci samozrejmosťou. Zamestnanci majú k dispozícii vzdelávací portál, kde nájdu 163 kurzov a 17 činností, v ktorých sa môžu rozvíjať. Rovnosť príležitostí v tejto spoločnosti potvrdzujú čísla – v manažmente nie je pomer mužov (54 %) a žien (46 %) veľmi odlišný, vo vyššom manažmente je dokonca rovnaký – presné polovice tvoria muži aj ženy.