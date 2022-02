Kaufland Card oslavuje narodeniny a prináša zlaté zľavové kupóny

Bratislava 10. februára (OTS) - Kaufland sa rozhodol osláviť toto výročie spoločne s nimi. Jej majiteľom ponúka ďalšie exkluzívne zľavy na tisícky výrobkov v dňoch od 10. februára do 23. marca 2022.K širokému sortimentu produktov pod jednou strechou, čerstvosti, kvalite, výhodnej cene a jednoduchému nákupu presne pred rokom pridal reťazec ďalšie plus pre svojich zákazníkov – Kaufland Card. Vernostná karta ponúka mnohé výhody, ktoré spríjemnia nakupovanie a usporia peniaze - špeciálne zľavy určené pre členov programu, zľavové kupóny a ďalšie zaujímavé benefity. Súčasťou programu sú tiež súťaže a zbieranie bodov – za každé 1 euro nákupu získa užívateľ karty 1 vernostný bod. Body si môže premeniť na kupóny, vernostné produkty a špeciálne akcie. Produkty z programu kupujúci v predajni ľahko spozná vďaka označeniu na špeciálnej bledomodrej etikete s logom Kaufland Card a ešte výhodnejšej cene.konštatuje, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.Majiteľov Kaufland Card, ktorí využívajú jej výhody, neustále pribúda. Môže ju získať a aktivovať si každý zákazník reťazca, ktorý ju doteraz ešte nevlastní. Viac informácií ako na to, nájdete na kaufland.sk/kauflandcard