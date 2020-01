Kaufland dodržal svoje slovo

Bratislava 2. januára (OTS) - Spoločnosť Kaufland splnila svoj sľub a so vstupom do nového roka definitívne ukončila predaj všetkých jednorazových igelitových tašiek vo svojich predajniach. Dnes tak reťazec svojim zákazníkom ponúka už iba alternatívy šetrnejšie k životnému prostrediu, akými sú viacnásobne použiteľné tašky z biobavlny či z recyklovaného plastu.



S obmedzením jednorazových igelitových tašiek začala spoločnosť Kaufland v roku 2017, kedy vyradila z predaja ich ľahkú a najviac predávanú verziu. V predaji ostali už iba k prírode šetrnejšie jednorazové igelitové tašky s označením Blue Angel, ktoré boli z 80 % vyrobené z recyklovaného plastu. Ročne však počet predaných kusov dosahoval 9 miliónov, čo spoločnosť viedlo k ešte razantnejšiemu kroku, ktorou bola úplná eliminácia akýchkoľvek jednorazových igelitových tašiek z predaja s účinnosťou od 1. januára 2020. Urobila tak ako prvá medzi svojimi konkurentmi, azda však nie ako posledná. Riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Richard Bendík uvádza, že zamedzenie zbytočného plastového odpadu je nevyhnutné, a preto je to aj pre reťazec prioritou. „Budeme radi, ak sa naša vízia o šetrnejšom prístupe k životnému prostrediu stane pre našich zákazníkov inšpiráciou,“ dodáva.



Len počas minulého roku stihol Kaufland priniesť do predajní hneď niekoľko opatrení, ktoré v konečnom dôsledku usporia dovedna 77,5 ton nového plastu. „Takmer 50 ton plastu sa ročne ušetrí iba vďaka tomu, že sme z predaja vyradili jednorazové plastové poháre, riady a slamky a nahradili ich ekologickejšími alternatívami,” ozrejmuje ďalej Bendík. Ovocie a zeleninu si zákazníci môžu odniesť už aj v EKO sieťkach z biobavlny a úsporu nového plastu prinášajú aj produkty privátnych značiek Kauflandu s logom Balené zodpovedne, ktoré označuje ekologickejšie obaly.



„V ekologických opatreniach bude spoločnosť Kaufland pokračovať aj v tomto roku. Na trh sme napríklad uviedli kolekciu športového oblečenia Green Fitline pod vlastnou značkou Newletics, ktorá je vyrobená z recyklovaných plastových fliaš,” dodáva Bendík. Reťazec tak naďalej napĺňa svoj záväzok konať zodpovedne vo vzťahu k životnému prostrediu.