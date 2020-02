Kaufland je jedným z 10 šampiónov zákazníckej skúsenosti na Slovensku Foto: Kaufland

Bratislava 5. februára (OTS) - Vytvorila tak rebríček TOP 50 značiek, v ktorom sa Kaufland umiestnil na desiatej priečke.Do prvej desiatky top značiek sa Kaufland prebojoval ako jediný reťazec s potravinami a svoju priamu konkurenciu porazil vo všetkých analyzovaných pilieroch zákazníckej skúsenosti. Respondenti pri Kauflande zo všetkého najviac vyzdvihli príjemné prostredie so širokým sortimentom, ktorý spĺňa ich očakávania, férové a transparentné správanie i úprimnosť firemnej filozofie, ktorá rozumie ich životnému štýlu.V hodnotení lojality zákazníkov, ktoré zisťovalo pravdepodobnosť opakovaného nákupu respondentov, získal Kaufland najvyššie skóre medzi všetkými 120 hodnotenými značkami. „,“ vyjadrila sa, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Zákaznícka skúsenosť, ktorú Originál CX skúma, reprezentuje všetko to, čo o značke hovoria jej zákazníci, a nie to, čo o sebe hovorí sama. Top značky, medzi ktoré sa Kaufland hrdo radí, dokážu tieto dva prístupy zjednotiť a svoje hodnoty a vízie uveriteľne prenášajú do reálneho vzťahu so svojím zákazníkom.