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Kaufland je oficiálny partner NHL v oblasti maloobchodu s potravinami
Svetová hokejová liga NHL a Kaufland spájajú sily.
Autor OTS
Bratislava 11. novembra (OTS) - Obchodný reťazec sa stáva oficiálnym partnerom NHL v oblasti maloobchodu s potravinami na Slovensku, v Česku a Nemecku a partnerom podujatia NHL Global Series Germany. Svoje dlhoročné pôsobenie v slovenskom hokeji tak posúva na medzinárodnú úroveň. Nové partnerstvo prinesie fanúšikom zaujímavé aktivity priamo v predajniach a podporí aj rozvoj mládežníckeho a amatérskeho hokeja.
NHL vznikla v roku 1917 a dnes združuje 32 klubov, v ktorých pôsobia najlepší hokejisti sveta. Táto najprestížnejšia hokejová liga sveta, ktorá oslovuje stovky miliónov fanúšikov po celom svete a jej zápasy sa vysielajú do takmer 200 krajín, najnovšie plánuje posilňovať svoje pôsobenie v Európe. A s tým jej pomáha aj spoločnosť Kaufland.
Obchodný reťazec sa podpore ľadového hokeja na Slovensku venuje dlhodobo. Od roku 2017 je hlavným partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja, podporuje národné hokejové reprezentácie či športové projekty na školách a ženský hokej. Špičkové športové výkony sa však nezaobídu bez pestrej a vyváženej stravy. Kaufland ako obchodný reťazec ponúka široký výber kvalitných potravín za výhodné ceny a svoje skúsenosti v oblasti výživy prináša medzi fanúšikov, ale aj tam, kde sa naplno prejavia športové výkony a radosť z hry.
„Ľadový hokej svojou energiou nadchol už milióny ľudí v mnohých krajinách, v ktorých Kaufland pôsobí, a Slovensko nie je výnimkou. Vďaka spolupráci s Národnou hokejovou ligou teraz posúvame naše aktivity na novú medzinárodnú úroveň a spoločne motivujeme našich zákazníkov, vrátane detí a mládeže, k aktívnemu životnému štýlu, pretože zvládanie športových výziev aj každodenných povinností ide ľahšie s pravidelným pohybom, kvalitnými potravinami a pestrým a vyváženým stravovaním,“ hovorí Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Spoločným cieľom Kauflandu a NHL je navyše nadchnúť pre hokej a pohyb viac detí a mládeže. Aj preto plánujú viacero sprievodných aktivít a podujatí pre začínajúcich športovcov i širokú verejnosť, vrátane obľúbených “ Hockey Days.”
„Vďaka širokej sieti predajní, veľkému dosahu a silnej zákazníckej základni je Kaufland ideálnym partnerom pre ďalšie rozširovanie pôsobenia NHL v Európe,“ hovorí Jason Jazayeri, viceprezident NHL pre rozvoj obchodu (Group VP Business Development). „Spoločne dokážeme hokej ešte viac priblížiť fanúšikom – prostredníctvom maloobchodnej siete, podujatí NHL Global Series aj aktivít priamo v jednotlivých krajinách. Zároveň chceme osloviť nových priaznivcov hokeja na Slovensku, v Česku a v Nemecku.“
Ľadový hokej je synonymom dynamiky, spoľahlivosti a tímového ducha – hodnôt, ktoré sú blízke aj spoločnosti Kaufland. Partnerstvo s NHL preto prirodzene prepája svet športu a vyváženého stravovania a prináša podporu zdravého životného štýlu nielen na hokejové štadióny, ale aj do predajní Kauflandu.
Podpora športu ku Kauflandu patrí už takmer desať rokov, a to na profesionálnej aj voľnočasovej úrovni. Inak tomu nie je ani pri medzinárodnom partnerstve s NHL, kde obaja partneri chcú dlhodobo prispievať k rozvoju európskeho hokeja – od vrcholových športových podujatí až po podporu amatérskeho a mládežníckeho športu.
NHL vznikla v roku 1917 a dnes združuje 32 klubov, v ktorých pôsobia najlepší hokejisti sveta. Táto najprestížnejšia hokejová liga sveta, ktorá oslovuje stovky miliónov fanúšikov po celom svete a jej zápasy sa vysielajú do takmer 200 krajín, najnovšie plánuje posilňovať svoje pôsobenie v Európe. A s tým jej pomáha aj spoločnosť Kaufland.
Obchodný reťazec sa podpore ľadového hokeja na Slovensku venuje dlhodobo. Od roku 2017 je hlavným partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja, podporuje národné hokejové reprezentácie či športové projekty na školách a ženský hokej. Špičkové športové výkony sa však nezaobídu bez pestrej a vyváženej stravy. Kaufland ako obchodný reťazec ponúka široký výber kvalitných potravín za výhodné ceny a svoje skúsenosti v oblasti výživy prináša medzi fanúšikov, ale aj tam, kde sa naplno prejavia športové výkony a radosť z hry.
„Ľadový hokej svojou energiou nadchol už milióny ľudí v mnohých krajinách, v ktorých Kaufland pôsobí, a Slovensko nie je výnimkou. Vďaka spolupráci s Národnou hokejovou ligou teraz posúvame naše aktivity na novú medzinárodnú úroveň a spoločne motivujeme našich zákazníkov, vrátane detí a mládeže, k aktívnemu životnému štýlu, pretože zvládanie športových výziev aj každodenných povinností ide ľahšie s pravidelným pohybom, kvalitnými potravinami a pestrým a vyváženým stravovaním,“ hovorí Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Spoločným cieľom Kauflandu a NHL je navyše nadchnúť pre hokej a pohyb viac detí a mládeže. Aj preto plánujú viacero sprievodných aktivít a podujatí pre začínajúcich športovcov i širokú verejnosť, vrátane obľúbených “ Hockey Days.”
„Vďaka širokej sieti predajní, veľkému dosahu a silnej zákazníckej základni je Kaufland ideálnym partnerom pre ďalšie rozširovanie pôsobenia NHL v Európe,“ hovorí Jason Jazayeri, viceprezident NHL pre rozvoj obchodu (Group VP Business Development). „Spoločne dokážeme hokej ešte viac priblížiť fanúšikom – prostredníctvom maloobchodnej siete, podujatí NHL Global Series aj aktivít priamo v jednotlivých krajinách. Zároveň chceme osloviť nových priaznivcov hokeja na Slovensku, v Česku a v Nemecku.“
Ľadový hokej je synonymom dynamiky, spoľahlivosti a tímového ducha – hodnôt, ktoré sú blízke aj spoločnosti Kaufland. Partnerstvo s NHL preto prirodzene prepája svet športu a vyváženého stravovania a prináša podporu zdravého životného štýlu nielen na hokejové štadióny, ale aj do predajní Kauflandu.
Podpora športu ku Kauflandu patrí už takmer desať rokov, a to na profesionálnej aj voľnočasovej úrovni. Inak tomu nie je ani pri medzinárodnom partnerstve s NHL, kde obaja partneri chcú dlhodobo prispievať k rozvoju európskeho hokeja – od vrcholových športových podujatí až po podporu amatérskeho a mládežníckeho športu.