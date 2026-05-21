< sekcia Ekonomika
Kaufland je opäť lídrom v ponuke slovenských potravín
V regáloch ich má najviac.
Autor OTS
Bratislava 21. mája (OTS) - Dlhodobá spolupráca so slovenskými dodávateľmi prináša výsledky. Kaufland sa podľa aktuálneho prieskumu GfK-YouGov opäť stal reťazcom, ktorý dosiahol prvenstvo s najvyšším celkovým počtom absolútnych vystavení slovenských výrobkov, čím potvrdil pozíciu lídra na maloobchodnom trhu.
Chuť čerstvého chleba, pohár mlieka od lokálnych farmárov či vajíčka z domácich chovov sú pre mnohých zákazníkov symbolom potravín, ktorým dôverujú. A hoci dnes majú na výber širokú ponuku výrobkov z celého sveta, pravidelne si do nákupných košíkov vkladajú slovenské produkty, ku ktorým sa čoraz častejšie vracajú. Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu GfK–YouGov* ich najširší výber ponúka Kaufland, ktorý dosiahol prvenstvo spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov s najvyšším celkovým počtom absolútnych vystavení slovenských výrobkov. V roku 2026 ich spotrebitelia nájdu v jeho predajniach až 5 618, čím obchodný reťazec opäť obhájil prvenstvo v sledovaní podielu domácich produktov.
Predajne Kauflandu majú v regáloch široký výber slovenských výrobkov
Do prieskumu bolo zaradených 370 predajní potravinových reťazcov, pričom hodnotenie prebiehalo v 32 kategóriách a 92 podkategóriách. Najvyšší percentuálny podiel vystavení slovenských výrobkov zaznamenal Kaufland v sortimente baleného chleba či minerálnych a stolových vôd bez príchute (69 %), ale nadpriemerné zastúpenie dosiahol aj v podkategóriách ako párky či chladené mäso.
Za silným zastúpením slovenských výrobkov v predajniach stoja najmä dlhoročné partnerstvá Kauflandu s domácimi dodávateľmi. Obchodný reťazec im poskytuje priestor v regáloch, podporuje ich v rozširovaní sortimentu a zároveň im prináša možnosť podieľať sa na výrobe produktov privátnych značiek. Práve pod značkou K-Z lásky k tradícii si dnes zákazníci v jeho predajniach môžu vyberať vyše 170 výrobkov od slovenských producentov.
„Pre Kaufland nie je dôležité len množstvo slovenských produktov, ktoré ponúkame zákazníkom, ale záleží nám aj na férových vzťahoch s tými, ktorí ich vyrábajú,“ vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „Domácich dodávateľov považujeme za dôležitých partnerov, ktorí vďaka našej spolupráci môžu rásť, rozširovať produkciu, vytvárať pracovné miesta naprieč regiónmi a zároveň prinášať zákazníkom kvalitné domáce výrobky. Aj preto je silné zastúpenie slovenských potravín v našich predajniach úplne prirodzené.“
Aj v sortimente chleba nájdu zákazníci reťazca bohatú ponuku od domácich dodávateľov
Že nejde len o čísla, potvrdzujú aj samotní výrobcovia. Spoločnosť Equus Vinica, ktorá patrí k najväčším producentom mrazenej zeleniny na domácom trhu, prináša do predajní pod červenou strechou najmä mrazený hrášok, kukuricu, špenát, fazuľové lusky či rôzne zeleninové zmesi. „Naše produkty dodávame do Kauflandu od roku 2007. Ak sa môžeme spoľahnúť na stabilného partnera, dokážeme sa naplno sústrediť na to, čo nám ide najlepšie. Na pestovanie a spracovanie zeleniny,“ pochvaľuje si dlhoročnú spoluprácu Attila Petrezsél, výkonný riaditeľ spoločnosti Equus Vinica.
Domácu produkciu posilňuje predajca potravín aj v sortimente mäsových výrobkov. Mäsokombinát Púchov zákazníkom reťazca prináša aj produkty privátnej značky K-Z lásky k tradícii, vrátane obľúbených salám Nitran či Malokarpatská. „Kaufland je náš stabilný obchodný partner od roku 2000, keď vstúpil na slovenský trh. Podporuje nielen domácich výrobcov, ale aj mäsiarske remeslo, takže púchovské špeciality sa aj vďaka našej spolupráci dostávajú k zákazníkom po celom Slovensku,“ zdôrazňuje Marcel Ondráš, manažér závodu, z ktorého každý rok putuje na pulty reťazca až 1 000 ton výrobkov.
Výsledky aktuálneho prieskumu GfK-YouGov tak nie sú vecou náhody, ale výsledkom dlhodobej obchodnej stratégie, o ktorú sa Kaufland systematicky opiera. Za 26 rokov pôsobenia na trhu zaradil do predaja miliardy domácich produktov a ich výrobcom za ne vyplatil sumu prevyšujúcu 9 miliárd eur, čo len potvrdzuje, že slovenské potraviny tvoria stabilnú a prirodzenú súčasť jeho ponuky.
Vysoký podiel vystavenia domácich produktov dosiahol reťazec aj v kategórii chladeného mäsa
Chuť čerstvého chleba, pohár mlieka od lokálnych farmárov či vajíčka z domácich chovov sú pre mnohých zákazníkov symbolom potravín, ktorým dôverujú. A hoci dnes majú na výber širokú ponuku výrobkov z celého sveta, pravidelne si do nákupných košíkov vkladajú slovenské produkty, ku ktorým sa čoraz častejšie vracajú. Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu GfK–YouGov* ich najširší výber ponúka Kaufland, ktorý dosiahol prvenstvo spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov s najvyšším celkovým počtom absolútnych vystavení slovenských výrobkov. V roku 2026 ich spotrebitelia nájdu v jeho predajniach až 5 618, čím obchodný reťazec opäť obhájil prvenstvo v sledovaní podielu domácich produktov.
Predajne Kauflandu majú v regáloch široký výber slovenských výrobkov
Do prieskumu bolo zaradených 370 predajní potravinových reťazcov, pričom hodnotenie prebiehalo v 32 kategóriách a 92 podkategóriách. Najvyšší percentuálny podiel vystavení slovenských výrobkov zaznamenal Kaufland v sortimente baleného chleba či minerálnych a stolových vôd bez príchute (69 %), ale nadpriemerné zastúpenie dosiahol aj v podkategóriách ako párky či chladené mäso.
Za silným zastúpením slovenských výrobkov v predajniach stoja najmä dlhoročné partnerstvá Kauflandu s domácimi dodávateľmi. Obchodný reťazec im poskytuje priestor v regáloch, podporuje ich v rozširovaní sortimentu a zároveň im prináša možnosť podieľať sa na výrobe produktov privátnych značiek. Práve pod značkou K-Z lásky k tradícii si dnes zákazníci v jeho predajniach môžu vyberať vyše 170 výrobkov od slovenských producentov.
Podpora, ktorá producentom pomáha
„Pre Kaufland nie je dôležité len množstvo slovenských produktov, ktoré ponúkame zákazníkom, ale záleží nám aj na férových vzťahoch s tými, ktorí ich vyrábajú,“ vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „Domácich dodávateľov považujeme za dôležitých partnerov, ktorí vďaka našej spolupráci môžu rásť, rozširovať produkciu, vytvárať pracovné miesta naprieč regiónmi a zároveň prinášať zákazníkom kvalitné domáce výrobky. Aj preto je silné zastúpenie slovenských potravín v našich predajniach úplne prirodzené.“
Aj v sortimente chleba nájdu zákazníci reťazca bohatú ponuku od domácich dodávateľov
Že nejde len o čísla, potvrdzujú aj samotní výrobcovia. Spoločnosť Equus Vinica, ktorá patrí k najväčším producentom mrazenej zeleniny na domácom trhu, prináša do predajní pod červenou strechou najmä mrazený hrášok, kukuricu, špenát, fazuľové lusky či rôzne zeleninové zmesi. „Naše produkty dodávame do Kauflandu od roku 2007. Ak sa môžeme spoľahnúť na stabilného partnera, dokážeme sa naplno sústrediť na to, čo nám ide najlepšie. Na pestovanie a spracovanie zeleniny,“ pochvaľuje si dlhoročnú spoluprácu Attila Petrezsél, výkonný riaditeľ spoločnosti Equus Vinica.
Domácu produkciu posilňuje predajca potravín aj v sortimente mäsových výrobkov. Mäsokombinát Púchov zákazníkom reťazca prináša aj produkty privátnej značky K-Z lásky k tradícii, vrátane obľúbených salám Nitran či Malokarpatská. „Kaufland je náš stabilný obchodný partner od roku 2000, keď vstúpil na slovenský trh. Podporuje nielen domácich výrobcov, ale aj mäsiarske remeslo, takže púchovské špeciality sa aj vďaka našej spolupráci dostávajú k zákazníkom po celom Slovensku,“ zdôrazňuje Marcel Ondráš, manažér závodu, z ktorého každý rok putuje na pulty reťazca až 1 000 ton výrobkov.
Výsledky aktuálneho prieskumu GfK-YouGov tak nie sú vecou náhody, ale výsledkom dlhodobej obchodnej stratégie, o ktorú sa Kaufland systematicky opiera. Za 26 rokov pôsobenia na trhu zaradil do predaja miliardy domácich produktov a ich výrobcom za ne vyplatil sumu prevyšujúcu 9 miliárd eur, čo len potvrdzuje, že slovenské potraviny tvoria stabilnú a prirodzenú súčasť jeho ponuky.
* Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK–YouGov o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v marci 2026.
Vysoký podiel vystavenia domácich produktov dosiahol reťazec aj v kategórii chladeného mäsa