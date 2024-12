Kaufland má za sebou úspešný rok 2024

Krúžkami varenia na základných školách deti motivuje k správnym stravovacím návykom

Odkedy Kaufland začal pôsobiť na slovenskom trhu, stal sa kľúčovým hráčom nielen medzi maloobchodnými reťazcami, ale patrí aj medzi významných zamestnávateľov a partnerov domácich výrobcov. V roku 2024 si svoju pozíciu upevnil ako druhý najväčší reťazec a zároveň už po šiesty raz získal ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovensko. Pracovné príležitosti ponúka vyše 8 200 zamestnancom, ktorých mzdy pravidelne prehodnocuje a len za posledných 5 rokov zvýšil plat na pozícii pracovník obchodu takmer o 30 percent.Podpora domácich producentov patrí k jeho prioritám, preto spolupracuje s viac ako 500 dodávateľmi so sídlom v Slovenskej republike, pričom 130 z nich sú malí regionálni výrobcovia. Len za posledné tri obchodné roky im za produkty zaplatil vyše 2, 2 miliardy eur a dlhodobo im poskytuje príležitosť aj pri výrobe vlastných privátnych značiek. Rad K- Z lásky k tradícii, ktorý uviedol na trh v roku 2018, sa postupne rozrástol na vyše 120 produktov od slovenských výrobcov.Foto: Kauflandhovorí Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Počas minulého obchodného roka sa do predajní reťazca v šiestich krajinách exportovalo takmer 95 miliónov kusov produktov od dodávateľov so sídlom na Slovensku, z toho najviac do Českej republiky v hodnote vyššej ako 1 miliarda českých korún.Kaufland sa okrem expanzie výrobcov zameral aj na rozširovanie vlastnej obchodnej siete a počas uplynulých dvanástich mesiacov sa rozrástol o predajne v Bytči, Šamoríne, Handlovej a Zvolene. Na domácom trhu ich tak má 83, čím potvrdzuje svoj záväzok prinášať široký sortiment čerstvých a kvalitných produktov za výhodné ceny obyvateľom zo všetkých regiónov.Ako predajca potravín si uvedomuje svoj vplyv pri budovaní správnych stravovacích návykov zákazníkov, a tak v rámci stratégie Kaufland za zdravú výživu už šesť rokov prináša do základných aj materských škôl zásoby čerstvej zeleniny a ovocia. Doteraz ich prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky priniesol vyše 800 ton. Na tom, aby sa vyvážený jedálniček stal u detí prirodzenou súčasťou ich života, mu záleží o to viac, že podľa údajov Slovenskej obezitologickej asociácie trpí nadváhou alebo obezitou až šesť z desiatich Sloveniek alebo Slovákov.Foto: Kauflandopisuje Sven Reinhard projekt, ktorý hravou formou vedie deti k zdravému stravovaniu. Reťazec zároveň v roku 2024 pokračoval vo výstavbe K Parkov, ktorými chce mladú generáciu motivovať k zmysluplnému tráveniu voľného času a doteraz takto otvoril už 21 moderných multifunkčných športovísk po celom Slovensku.Téme podpory zdravia sa venuje dlhodobo a okrem fyzického mu záleží aj na duševnom zdraví, preto na Slovensko priniesol Tichú hodinku. Vďaka nej zákazníci v jeho predajniach môžu každý deň v čase od 11:00 do 12:00 nakupovať bez pustenej hudby či reklamných spotov, teda v tichu, ktoré má na ľudskú psychiku pozitívny vplyv.Súčasťou jeho obchodnej stratégie je ekologický prístup, na ktorý myslí vo všetkých sférach svojho pôsobenia od výstavby či prevádzky budov, cez výrobu a recykláciu obalov až po spoluprácu s dodávateľmi. Jeho predajňa v mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica, ktorá je výnimočná drevenou konštrukciou, dostala v roku 2024 prestížny medzinárodný certifikát BREEAM Excellent. Ten potvrdil, že budova sa môže nazývať zelenou, pričom úroveň Excellent je druhým najvyšším stupňom hodnotenia.Foto: KauflandReťazcu sa podarilo obhájiť aj strieborný certifikát „Road to Zero Waste“, ktorý sa musí počas dvoch rokov od získania potvrdiť novými auditmi. Upevnil si tak pozíciu lídra v triedení a zhodnocovaní odpadu.Zasadzuje sa aj za zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi pitnej vody. Keďže vo svojom sortimente ponúka aj potraviny z krajín spojených s viacerými vodnými rizikami, zaviazal sa spolupracovať s takými dodávateľmi, ktorí pri pestovaní ovocia a zeleniny uprednostňujú trvalo udržateľné postupy.pokračuje generálny riaditeľ obchodného reťazca, ktorý v každodennom živote obyvateľov Slovenska zohráva dôležitú úlohu už 24 rokov.