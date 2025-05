Kaufland mení stravovacie návyky detí k lepšiemu

Bratislava 23. mája (OTS) - Ovocie a zelenina ako prirodzená súčasť detských tanierov? Vďaka obchodnému reťazcu, ktorý do škôl a škôlok venuje nádielky čerstvých vitamínov, sa tento cieľ stáva realitou. Na zdravú desiatu sa v školskom roku 2025/26 môžu tešiť škôlkari a žiaci po celom Slovensku, zoznam víťazov mala v rukách verejnosť. Do Čerstvých hlavičiek poslala takmer dva milióny hlasov.Základy vyváženého stravovania sa formujú odmalička. Už v skorom veku si dieťa vytára návyky, ktoré si so sebou prenáša do dospelosti a ktoré ovplyvňujú jeho budúcnosť, vrátane jedálneho lístka. Ovocie a zelenina by mali byť samozrejmou súčasťou toho, čo si mladá generácia dáva na tanier, aj preto Kaufland tento rok prichádza so 7. ročníkom projektu Čerstvé hlavičky. Do tried po celom Slovensku rozdá ovocno-zeleninové nádielky, ktorými chce najmenších motivovať k tomu, aby jedli viac vitamínov a aby banány, jablká, hrozno, mrkvu či exotické plody prirodzene zaradili do svojej desiaty alebo olovrantu. Počas jedného školského roka ich venuje každému dieťaťu až 9 kilogramov.A že záujem o tento projekt rastie, dokazuje aj tohtoročné hlasovanie, ktoré zaznamenalo rekordný záujem. 147 157 hlasujúcich v Čerstvých hlavičkách odovzdalo spolu 1 957 488 hlasov a určilo tak výhercov – školské zariadenia, ktorým Kaufland venuje týždenne nádielku čerstvého ovocia a zeleniny po celý školský rok. Zoznam víťazných 84 materských a 84 základných škôl je zverejnený na www.cerstvehlavicky.sk vysvetľujePrvé nádielky budú v partnerských predajniach reťazca pripravené už v utorok 2. septembra 2025 a ovocno-zeleninové desiate čakajú deti počas celého školského roka. Doteraz ich Kaufland takto venoval viac ako 1000 ton. Projekt dopĺňajú aj sprievodné aktivity v podobe newslettrov, zábavných pracovných zošitov či podpora na organizáciu Krúžkov varenia, v ktorých sa školáci hravou formou v prostredí rovesníkov naučia pripravovať chutné a zdravé jedlá z kvalitných surovín.Čerstvé hlavičky sú súčasťou dlhodobej stratégie Za zdravú výživu, ktorou sa predajca potravín snaží formovať detské stravovacie návyky a že sa mu to darí, potvrdil aj rekordný záujem verejnosti v tohtoročnom hlasovaní.