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Kaufland na novej adrese: Nájdete ho v bratislavskom Poluse a Nivách
Potraviny pre celú rodinu, niečo do domácnosti či len malý nákup na večeru? V nových predajniach reťazca nájdete na jednom mieste všetko, čo potrebujete.
Autor OTS
Bratislava 13. novembra (OTS) - Poznáte ten pocit, keď sa aj z bežného nákupu stane malý maratón? Potraviny na celý týždeň, drogéria, pár drobností do domácnosti a k tomu niečo, čo ste na zozname vôbec nemali. Kým nájdete všetko, čo ste potrebovali, je z toho program na pol dňa. Už onedlho to však v Bratislave pôjde aj jednoduchšie. Kaufland otvára nové predajne v obchodných centrách Polus a Nivy, aby zákazníci našli svoj obľúbený sortiment aj tam, kde bežne chodia za inými službami, trávia voľný čas alebo prechádzajú cestou do práce či do školy.
Týždenný nákup pre celú rodinu? Niečo rýchle na večeru, ovocie do práce alebo zásoby pred sviatkami? V nových predajniach Kauflandu si budete môcť vybrať zo širokej ponuky produktov podľa toho, čo práve potrebujete. Či máte na návštevu viac času alebo len pár minút počas obednej pauzy. Praktické K-Scany vám ušetria čas, vďaka výhodám Kaufland Card XTRA potešíte peňaženku a o rýchle komfortné zaplatenie sa postarajú aj samoobslužné pokladnice. Aj väčší nákup sa tak dá vybaviť svižne a bez zbytočného čakania, čo v predvianočnom čase oceníte ešte viac.
„Chceme byť k našim zákazníkom ešte bližšie a prinášať im možnosť pohodlne nakúpiť aj na miestach, ktoré sú prirodzenou súčasťou ich každodenného života. V nových predajniach v Poluse a na Nivách ich čaká široký sortiment, množstvo slovenských výrobkov aj naše obľúbené privátne značky za výhodné ceny. Či plánujú veľký rodinný nákup alebo si potrebujú doplniť zásoby pred vianočnými sviatkami, všetko dôležité tu majú poruke,“ vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika.
Umiestnenie predajní v obchodných centrách Polus a Nivy má svoje výhody. Nákup potravín totiž nemusí znamenať ďalšiu cestu či samostatnú zastávku. Môžete ho vyriešiť cestou z práce, popri návšteve banky či kaderníctva alebo jednoducho vtedy, keď máte chvíľu voľna.
Pri širokej ponuke, na akú sú zákazníci Kauflandu už zvyknutí, nerozhoduje len počet výrobkov, ale aj ich pôvod. Aj preto majú na pultoch predajní čestné miesto potraviny zo Slovenska. Až 50 percent ovocia a zeleniny, ktoré sa dajú vypestovať v našich klimatických podmienkach, pochádza od domácich pestovateľov, no svoje produkty dodáva do Kauflandu aj vyše 150 regionálnych výrobcov.
V regáloch majú silné zastúpenie aj privátne značky reťazca, ktoré ponúkajú pestrý sortiment za výhodné ceny. Kým značku K-Classic tvorí vyše 1 700 výrobkov od potravín až po drogériu, K-Z lásky k tradícii zahŕňa viac než 170 produktov, ktoré vyrábajú výlučne slovenskí producenti. Milovníkov biopotravín a rastlinných alternatív iste poteší sortiment K-Bio Oganic a K-Plant Based, zatiaľ čo zákazníci s potravinovými intoleranciami ocenia privátnu značku K-Free.
A čo ak nákupný zoznam nekončí len pri jedle? Aj mimo potravín sa dá spoľahnúť na obľúbené privátne značky. Oblečenie značky ESMARA, voľnočasové či športové vybavenie CRIVIT, prípadne detský sortiment LUPILU prídu vhod tým, ktorí potrebujú doplniť šatník alebo hľadajú praktický darček. Keď sa k tomu pridá sortiment drogérie BEVOLA a praktické potreby do domácnosti SILVERCREST, jedna návšteva Kauflandu vybaví viac než len zásoby do chladničky.
A možno vám pri bežnom nákupe padne do oka aj niečo pod stromček, takže si zo zoznamu vianočných prekvapení budete môcť odškrtnúť ďalšie meno. Veď kto by pred Vianocami trávil dlhé hodiny pátraním po darčekoch, keď ich môže nájsť pod jednou strechou a zostane mu čas aj na kávu s priateľmi či chvíle adventnej pohody?
Ešte bližšie k zákazníkom
Týždenný nákup pre celú rodinu? Niečo rýchle na večeru, ovocie do práce alebo zásoby pred sviatkami? V nových predajniach Kauflandu si budete môcť vybrať zo širokej ponuky produktov podľa toho, čo práve potrebujete. Či máte na návštevu viac času alebo len pár minút počas obednej pauzy. Praktické K-Scany vám ušetria čas, vďaka výhodám Kaufland Card XTRA potešíte peňaženku a o rýchle komfortné zaplatenie sa postarajú aj samoobslužné pokladnice. Aj väčší nákup sa tak dá vybaviť svižne a bez zbytočného čakania, čo v predvianočnom čase oceníte ešte viac.
„Chceme byť k našim zákazníkom ešte bližšie a prinášať im možnosť pohodlne nakúpiť aj na miestach, ktoré sú prirodzenou súčasťou ich každodenného života. V nových predajniach v Poluse a na Nivách ich čaká široký sortiment, množstvo slovenských výrobkov aj naše obľúbené privátne značky za výhodné ceny. Či plánujú veľký rodinný nákup alebo si potrebujú doplniť zásoby pred vianočnými sviatkami, všetko dôležité tu majú poruke,“ vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika.
Umiestnenie predajní v obchodných centrách Polus a Nivy má svoje výhody. Nákup potravín totiž nemusí znamenať ďalšiu cestu či samostatnú zastávku. Môžete ho vyriešiť cestou z práce, popri návšteve banky či kaderníctva alebo jednoducho vtedy, keď máte chvíľu voľna.
Slovenské výrobky aj privátne značky
Pri širokej ponuke, na akú sú zákazníci Kauflandu už zvyknutí, nerozhoduje len počet výrobkov, ale aj ich pôvod. Aj preto majú na pultoch predajní čestné miesto potraviny zo Slovenska. Až 50 percent ovocia a zeleniny, ktoré sa dajú vypestovať v našich klimatických podmienkach, pochádza od domácich pestovateľov, no svoje produkty dodáva do Kauflandu aj vyše 150 regionálnych výrobcov.
V regáloch majú silné zastúpenie aj privátne značky reťazca, ktoré ponúkajú pestrý sortiment za výhodné ceny. Kým značku K-Classic tvorí vyše 1 700 výrobkov od potravín až po drogériu, K-Z lásky k tradícii zahŕňa viac než 170 produktov, ktoré vyrábajú výlučne slovenskí producenti. Milovníkov biopotravín a rastlinných alternatív iste poteší sortiment K-Bio Oganic a K-Plant Based, zatiaľ čo zákazníci s potravinovými intoleranciami ocenia privátnu značku K-Free.
Nejde len o potraviny
A čo ak nákupný zoznam nekončí len pri jedle? Aj mimo potravín sa dá spoľahnúť na obľúbené privátne značky. Oblečenie značky ESMARA, voľnočasové či športové vybavenie CRIVIT, prípadne detský sortiment LUPILU prídu vhod tým, ktorí potrebujú doplniť šatník alebo hľadajú praktický darček. Keď sa k tomu pridá sortiment drogérie BEVOLA a praktické potreby do domácnosti SILVERCREST, jedna návšteva Kauflandu vybaví viac než len zásoby do chladničky.
A možno vám pri bežnom nákupe padne do oka aj niečo pod stromček, takže si zo zoznamu vianočných prekvapení budete môcť odškrtnúť ďalšie meno. Veď kto by pred Vianocami trávil dlhé hodiny pátraním po darčekoch, keď ich môže nájsť pod jednou strechou a zostane mu čas aj na kávu s priateľmi či chvíle adventnej pohody?