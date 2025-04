Kaufland online trhovisko si Slováci obľúbili, rastie aj v Európe

Bratislava 11. apríla (OTS) - V súčasnosti tu 4 200 predajcov, z ktorých je 430 lokálnych, ponúka vyše 9,5 milióna produktov a každý mesiac pritiahne až 2,2 milióna návštevníkov. Hrubý objem predaného tovaru na Kaufland.sk vzrástol medziročne o 40 percent, čím výrazne prekonal priemer na trhu. Kaufland online trhovisko sa tak stalo dvojkou medzi online trhoviskami na Slovensku.hovoríNajväčší záujem zaznamenalo Kaufland online trhovisko v sortimente záhradných doplnkov a potrieb pre domácich majstrov, no obľúbený je aj nákup v kategóriách bývanie a domácnosť. Medzi najpredávanejšie produkty posledných mesiacov patrili paddleboardy, záhradné sprchy či písacie stoly. V predvianočnom období ho slovenskí spotrebitelia využívali predovšetkým pri výbere darčekov a vianočné nákupy sem prilákali najviac návštevníkov spomedzi všetkých online trhovísk.*Kaufland online trhovisko pokračuje aj v medzinárodnej expanzii. V lete sa plánuje rozšíriť do Francúzska a Talianska, čím vstúpi na tretí a štvrtý najväčší e-commerce trh v rámci Európy. Tieto trhy mu dávajú potenciál stať sa najväčšou európskou online platformou, čo najmä slovenským obchodníkom otvára nové možnosti na predaj v ďalších krajinách. V Českej republike, Poľsku a Rakúsku patrí k jedným z najrýchlejšie rastúcich online trhovísk. V Nemecku svoje produkty ponúka 11 000 predajcov prostredníctvom portálu Kaufland.de, ktorý každý mesiac navštívi až 32 miliónov návštevníkov.Základom medzinárodného rastu je riešenie, ktoré špeciálne vyvinul Kaufland Global Marketplace. Jediná registrácia tak obchodníkom umožňuje predávať tovar na všetkých trhoch, na ktorých je online trhovisko dostupné, a teda nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a Poľsku, no čoskoro aj vo Francúzsku a Taliansku. Prostredníctvom jedného portálu môžu pohodlne spravovať svoju ponuku tovaru, objednávky aj údaje o výrobkoch. Vo všetkých krajinách, v ktorých Kaufland online trhovisko pôsobí, dokážu v budúcnosti osloviť dohromady takmer 140 miliónov online zákazníkov. Maloobchodným predajcom navyše poskytuje aj bezplatné služby ako automatizovaný preklad produktových údajov, spracovanie platieb v lokálnej mene či zákaznícku podporu prvej úrovne v miestnom jazyku, čo je ideálnou infraštruktúrou pre ich rýchly rast aj v zahraničí.* podľa údajov dátovej platformy Similarweb