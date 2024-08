Kaufland oslovuje fanúšikov virtuálnej reality

Bratislava 8. augusta (OTS) - Reťazec vstúpil do sveta videohier už dávnejšie, keď milovníkom online zábavy na platforme Roblox prestavil vlastnú unikátnu hru Kaufland World. Po úspešných digitálnych začiatkoch Kaufland prekvapuje s ďalšou novinkou, ako jeden z prvých potravinových reťazcov predstavuje svoju virtuálnu predajňu v priestoroch platformy GTAFiveM.



Grand Theft Auto (skrátene GTA) patrí medzi najobľúbenejšie počítačové hry vo svete aj u nás. Hráčom umožňuje zažiť si rôzne situácie, ku ktorým by sa v realite možno nikdy nedostali. Každého, kto nestratil chuť hrať sa, virtuálny obchod s charakteristickou červenou strechou v multiplayerovej modifikácii FiveM okamžite vtiahne do svojej reality.



Hráči môžu svoje fiktívne postavy nechať prevziať päť rôznych pracovných rolí ako sú predavač, manažér predajne, údržbár, pokladník alebo zamestnanec na informáciách, a vyskúšať si vkladanie tovaru do košíka, jeho skenovanie a dopĺňanie do regálov, organizovanie poličiek, umývanie podlahy, ale aj „šéfovanie“ spoluhráčom či riešenie dôležitých manažérskych otázok. Za svoju prácu dostávajú fiktívne peniaze, ktoré sa dajú využiť na nákupy položiek potrebných v ďalších úrovniach hry. Úlohy zahŕňajú rôzne realistické výzvy spojené s každodennou prácou v obchode, vďaka čomu táto hra poskytuje pomerne autentický pohľad na povinnosti vykonávané zamestnancami Kauflandu. Rozšírenie FiveM je možné hrať na počítači a na rozdiel od klasického GTA, v obchode je deaktivovaný akýkoľvek druh násilia či použitie zbraní.



„Človek si v GTA môže prejsť všetkým, čo by si v skutočnom živote nemal príležitosť vyskúšať. Či už je to skok padákom, divoká naháňačka na motorkách alebo vedenie vlastného obchodu s potravinami,“ vysvetľuje svoj pohľad na hru skúsená gamerka a streamerka Eva Urbanová. „Vstup do Kaufland sveta vnímam ako upokojujúci moment a zároveň splnenie si detského sna, keď sme sa ako deti hrali na predavačov v obchode a blokovali tovar. V tejto hre je tiež možné udržiavať čistú predajňu alebo manažovať spoluhráčov ako zamestnancov."



Spoločnosť pristupuje k novým digitálnym trendom s odvahou a zvedavosťou, online priestor preto využíva nielen na zábavu, ale tiež na priblíženie sa mladej generácii. Vďaka hernej platforme GTA si mladí ľudia, ktorí ešte nemajú žiadne pracovné skúsenosti a možno premýšľajú nad budúcou kariérou v tejto oblasti, môžu z pohodlia vlastnej izby interaktívnym spôsobom vyskúšať, aké to je pracovať v Kauflande. Reťazec neustále dáva šancu mladým talentom, a počíta aj s tým, že budúci riaditeľ pobočky možno dnes sedí práve za klávesnicou počítača.



„V tejto hre vytvárame hráčom skvelú príležitosť zažiť prácu v modernom obchode na vlastnej koži. Simulácia je takmer ako digitálne vzdelávanie pre mladé talenty - hráči vykonávajú úlohy zábavným spôsobom a zároveň získavajú veľmi cenné pracovné skúsenosti v tomto obore,“ hovorí Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva: „Vďaka nášmu virtuálnemu obchodu na platforme GTAFiveM využívame nové príležitosti, ktoré nám ponúka herný svet, aby sme ľudí zábavným spôsobom oboznámili s kariérnymi možnosťami v Kauflande.“