Kaufland otvoril na začiatku nového roka svoju 75. predajňu

Bratislava 19. januára (OTS) - Široký sortiment kvalitného tovaru za výhodné ceny pod jednou strechou, bohatá ponuka čerstvého ovocia a zeleniny, obľúbené privátne značky reťazca a najviac vystavení slovenských produktov – to všetko nájdu zákazníci v novo- otvorenej predajni vo Veľkom Mederi. Pripomeňme, že si môžu vyberať z viac ako tisícky produktov vlastnej značky K-Classic, ktorú vlani spotrebitelia v marketingovom prieskume Dôveryhodné značky ocenili ako Najdôveryhodnejšiu v kategórii Privátne značky. K obľúbeným privátnym značkám patrí tiež rad K-take it veggie určený pre vyznávačov rastlinnej stravy a K-free pre ľudí, ktorí majú špeciálne požiadavky na produkty bez lepku a laktózy.



Veľkorysý priestor na ploche 2 592 m², k tomu 218 parkovacích miest a moderný koncept predajne ponúkajú všetko pre pohodlný aj rýchly nákup. Pri pokladniach sa nachádza infopult pre služby zákazníkom a samozrejmosťou sú samoobslužné pokladne, ktoré kupujúcim ušetria čas pri platbe za tovar. Pre zákazníkov budú pripravené pravidelné akcie na obľúbené produkty, vernostný program Kaufland Card s množstvom výhod a zliav aj koncesionárska zóna so zaujímavými službami.



„Teší nás, že nový rok začíname otvorením našej v poradí už 75. predajne a budeme tak môcť ponúknuť široký výber kvalitných výrobkov za výhodnú cenu na novom mieste a ďalším zákazníkom. Nová predajňa tiež znamená novovytvorené pracovné miesta a príležitosti aj pre našich slovenských dodávateľov,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.



Od 19. do 21. januára, čiže počas prvých troch dní od otvorenia, prispeje Kaufland za každý nákup v hodnote minimálne 20 € sumou 1 € Centru voľného času vo Veľkom Mederi, ktoré okrem pravidelnej záujmovej činnosti organizuje rôzne podujatia a cez prázdniny aj detské letné tábory. Venované peniaze využijú na realizáciu svojich aktivít v roku 2023.



CHRÁNIA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KLÍMU

Nielen pri otváraní nových, ale aj pri prevádzke už existujúcich predajní myslí Kaufland na trvalú udržateľnosť, ohľaduplnosť k životnému prostrediu a ochranu klímy. Preto všade tam, kde je to možné, využíva najmodernejšie technológie, ktoré ich chránia.



Predajňa vo Veľkom Mederi je ďalšou prevádzkou vybavenou fotovoltaickým systémom na výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Vďaka využitiu alternatívnych zdrojov energie spotrebuje reťazec v týchto predajniach ročne o približne 15 – 20 percent menej elektrickej energie.



Priestory sú tiež vybavené úspornými LED svietidlami. Tento typ osvetlenia ušetrí v prevádzkach až štvrtinu energie, čo celkovo predstavuje zníženie emisií CO₂ až o 3 500 ton ročne. Vykurovanie a klimatizácia predajne je riešená inštalovanými tepelnými čerpadlami a využitím odpadového tepla z technológie priemyselného chladenia. Určite stojí za zmienku, že Kaufland takmer vo všetkých prevádzkach využíva na vykurovanie odpadové teplo z chladiacich regálov a na chladenie ekologické chladivá s najmenším možným dopadom na životné prostredie.