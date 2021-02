Kaufland plánuje postaviť obchodné centrum v Nitre na Chrenovej

Nitra 17. februára (TASR) – Spoločnosť Kaufland plánuje postaviť v Nitre nové obchodné centrum. Umiestnené by malo byť v katastrálnom území Chrenová na ploche s rozlohou 43.034 metrov štvorcových. Zastavaná plocha objektu by mala byť 5721 metrov štvorcových. V súčasnosti je plocha nezastavaná a využívaná na poľnohospodárske účely. Podľa investora by celkové náklady stavby mali dosiahnuť 8 miliónov eur.



Začiatok výstavby je naplánovaný na tento rok, rovnako ako ukončenie výstavby. V novom obchodnom centre by malo v rámci dvojzmennej prevádzky vzniknúť zhruba 50 pracovných miest.