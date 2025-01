Kaufland poctivo premietol nižšiu DPH do cien, zlacnil tisíce výrobkov

Zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny reťazec férovo preniesol do cien, ktoré znížil na tisíckach výrobkov

Začiatkom roka 2025 vstúpila do platnosti nová sadzba dane na potraviny, ktorá poklesla na 19 percent a pri základných potravinách na 5 percent. Kaufland ako jeden z kľúčových a férových hráčov na maloobchodnom trhu poctivo prenáša na svoje pulty zníženú DPH, čo sa prejaví nižšími cenami pri tisíckach výrobkov. Pre mnohé slovenské rodiny je vianočné obdobie náročné na množstvo výdavkov, z ktorých sa v novom roku musia finančne spamätať, preto už v decembri minulého roka znížil ceny pri 400 vybraných produktoch, a to nielen o plánovanú sadzbu DPH, ale v mnohých prípadoch až dvojnásobne.Foto: Kauflandzdôvodňuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Vo svojich regáloch chce reťazec ponúkať široký sortiment potravín tak, aby si v ňom spotrebitelia mohli vyberať s ohľadom na svoje finančné možnosti. V tejto stratégii pokračuje aj naďalej, pričom znížená DPH a následný pokles cien sa v jeho predajniach dotknú od 2. januára 2025 tisícok produktov. Pre slovenské domácnosti to znamená nižšie výdavky na potraviny a menšiu záťaž pre ich peňaženky.Foto: Kauflanddodáva Richard Bendík.Obchodný reťazec férovo a poctivo upravil predajné ceny podľa novej sadzby DPH, aby spotrebiteľom vo všetkých regiónoch mohol priniesť pod jednou strechou výhodné nákupy kvalitných a čerstvých výrobkov.