Kaufland podporuje biodiverzitu

Bratislava 21. mája (OTS) - Za alarmujúci stav biologickej diverzity je zodpovedných viacero faktorov, vrátane znečisťovania prírodných zdrojov, nadmerného odlesňovania, nevyváženého poľnohospodárstva či nekontrolovaného rybolovu. Zachovanie rozmanitosti druhov rastlín a zvierat na Zemi má pre ľudstvo nesmierny význam. S cieľom chrániť prirodzenú biodiverzitu, Kaufland podporuje svojich dodávateľov v zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a podieľa sa na množstve projektov, vrátane výstavby hmyzích hotelov v mestách.Snahou Medzinárodného dňa biodiverzity je okrem iného upozorniť na vytrácanie sa rozmanitosti prírody na Zemi. Závisí od nej nielen budúcnosť planéty, ale tiež dostupnosť a kvalita potravín, liekov alebo iných, pre človeka potrebných surovín. Jednotlivé zložky ekosystému zabezpečujú čistenie vody a vzduchu, udržiavajú klímu v rovnováhe či opeľujú a hnoja plodiny.Význam biodiverzity sa prejavil aj počas boja s koronavírusom. Dobre fungujúce ekosystémy dokážu podľa odborníkov predchádzať vzniku a šíreniu infekcií, ako aj zmierniť ekonomický dopad pandémie na jednotlivé krajiny. Európska komisia preto prijala viacero opatrení pre obnovu a ochranu prírody. Stratégia EÚ pre biodiverzitu počíta s vysadením troch miliárd stromov, reformou poľnohospodárstva, posilnením ochrany pralesov, pastvín a mokradí či zvrátením trendu úbytku opeľovačov do roka 2030. Kaufland ako jeden z najväčších predajcov potravín na Slovensku, dlhodobo zavádza vlastné opatrenia na ochranu biodiverzity.Viete, za akých podmienok sa pestuje ovocie a zelenina? Prípravky na ochranu rastlín môžu ohrozovať nielen zdravie ľudí, ale tiež biologickú rovnováhu v okolitej krajine. Udržateľnosť celého procesu je pre Kaufland dôležitá, preto sa od roku 2006 zasadzuje o integrované poľnohospodárstvo a obmedzenie používania pesticídov pri pestovaní ovocia a zeleniny, ktoré preveruje nezávislými kontrolami.,“ vysvetľuje, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.S cieľom ponúknuť najvyššiu kvalitu a ochranu ľudí i životného prostredia, kladie Kaufland dôraz na medzinárodne platné certifikáty, ako je Fairtrade, Rainforest Alliance alebo GlobalG.A.P., ktorý garantuje bezpečnosť plodín, ako aj istotu zákazníka, že ovocie a zelenina sú vypestované v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja, s ohľadom na životné prostredie. Kaufland uplatňuje certifikáciu GlobalG.A.P. aj pri svojich dodávateľoch a pestovateľoch. Toto osvedčenie sa navyše musí každoročne obnovovať, čo prirodzene vedie k zodpovednému prístupu k prírodným zdrojom. Preto sa spoločnosť zaviazala, že od marca 2021 bude odoberať celý sortiment ovocia a zeleniny výhradne z udržateľného a certifikovaného pestovania.Od roku 2017 je Kaufland súčasťou európskeho programu Life, zameraného na ochranu biodiverzity v potravinárskom priemysle. Úvodným krokom bola realizácia opatrení, ktoré propagujú a podporujú rozmanitosť prírody u producentov. Výsledkom spolupráce sú konkrétne odporúčania pre zlepšenie biologickej diverzity, ktorými sa riadi aj Kaufland. Medzi kroky, ktoré sa podarilo zrealizovať, patrí používanie jednoročných kvetinových zmesí, pestovanie menej citlivých odrôd, striedanie plodín, používanie mechanických a termických metód zneškodňovania burín a tiež rozšírenie kvetinových pásov na ornej pôde, čím sa získalo rozmanité prostredie na život pre opeľovačov a iný hmyz. Takéto plochy môžu poslúžiť aj ako ochrana pôdy pred eróziou.Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity predstavuje Kaufland ďalší zo svojich projektov, ktorým sa snaží poukázať na zachovanie biodiverzity, a to predovšetkým v mestách. V blízkosti svojich predajní stavia hmyzie hotely, ktoré okrem iného slúžia aj na edukáciu verejnosti.“ hovoríHmyzie hotely spolu s vysadenými lúčnymi kvetmi sú umiestnené pri 10 predajniach po celom Slovensku, pri logistickom centre v Ilave, pri centrále spoločnosti Kaufland a tiež v bratislavskej ZOO. Vďaka tomuto projektu Kaufland podporil aj dielňu registrovaného sociálneho podniku, Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., ktorý zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné osoby v Banskobystrickom samosprávnom kraji.Úloha hmyzu v prírode je nenahraditeľná. V systéme jej fungovania má každý druh svoje nezastupiteľné miesto a takisto význam pre život ďalších živočíchov, vrátane človeka.“, vysvetľuje, Ústav zoológie SAV a pokračuje:Úbytok hmyzu v kultúrnej krajine zároveň ukazuje, že priestor, dominovaný ľuďmi, prestáva byť obývateľný pre kedysi bežné druhy hmyzu i zvierat.Hmyzí hotel je jedným z krokov k udržaniu biodiverzity, a to predovšetkým v mestách, ktoré dlhodobo bojujú s miznúcou rozmanitosťou živočíšnych druhov. Počas zimy je miestom hibernácie mnohých druhov hmyzu, v lete sa naopak stáva aktívnym centrom, plným života, a súčasne funkčným a prospešným nástrojom k revitalizácii okolitej prírody. „, dodávaViac sa môžete dozvedieť v Správe o transparentnosti pri ovocí a zelenine: www.kaufland.sk/csr-spravy