Kaufland prináša v rámci sortimentu nové zodpovedné riešenia Foto: Kaufland

Kaufland prináša v rámci sortimentu nové zodpovedné riešenia Foto: Kaufland

Kaufland prináša v rámci sortimentu nové zodpovedné riešenia Foto: Kaufland

Kaufland prináša v rámci sortimentu nové zodpovedné riešenia Foto: Kaufland

Kaufland prináša v rámci sortimentu nové zodpovedné riešenia Foto: Kaufland

Bratislava 24. januára (OTS) - Aj dopyt zákazníkov po produktoch ohľaduplných k prírode a ľuďom rastie, preto Kaufland neustále prináša viac zodpovedných produktov. Ich počet sa oproti minulému roku viac ako zdvojnásobil.Kaufland je pritom so šetrnými riešeniami na trhu jedným z lídrov. V rámci svojej stratégie znižovania spotreby plastov začiatkom nového roka skončil s predajom jednorazových igelitových tašiek.povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SRV rámci svojho zodpovedného prístupu sa Kaufland nezameriava len na znižovanie objemu plastového odpadu, ale aj na sortiment. V ponuke sa nachádza takmer 1 700 rôznych certifikovaných produktov, pričom viac ako polovicu z nich tvoria vlastné privátne značky spoločnosti.Reťazec sa zaviazal, že po novom bude pri výrobe všetkých textilných výrobkov vlastných privátnych značiek, všade, kde je to možné, používať už len biobavlnu s certifikátom Globálneho organického textilného štandardu GOTS. Ten reguluje šetrnú výrobu organických vláken a spoločensky zodpovedné pracovné podmienky.“ povedal riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland. Tieto certifikáty môžu zákazníci vidieť na privátnych značkách textilného oblečenia Kuniboo a Hip & Hopps, Oyanda, Newletics či Townland alebo Liv&Bo.,“ dodal. Nárast zaznamenala aj privátna značka K-Bio, ktorej sortiment oproti minulému roku narástol o viac ako 40 %.Jednou z noviniek, s ktorými Kaufland prišiel v rámci zvyšovania transparentnosti informácií o zodpovednom pôvode potravín, je aj QR kód. Nachádza sa na obaloch rýb a produktov z nich pod privátnymi značkami. Zákazníkom stačí mobilný telefón s aplikáciou na skenovanie QR kódov a prístup na internet.dodalPočas veľtrhu Danubius Gastro predstaví Kaufland jeho nový pilotný projekt predaja čapovanej drogérie. „,“ vyjadril sa. Prvý predaj čapovanej drogérie bude spustený na jar 2020 v predajni Kaufland na Trnavskej ceste v Bratislave. Zákazníci budú mať možnosť si do predurčených nádob načapovať univerzálny čistič domácnosti, plákadlo bielizne, prací gél alebo prostriedok na umývanie riadu.O zodpovednom sortimente a nakupovaní bude Kaufland informovať zákazníkov aj vo svojom stánku v rámci veľtrhu Danubius Gastro od 23. do 26. januára 2020 v bratislavskej Inchebe.