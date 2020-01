Kaufland sa stal novým generálnym partnerom Detského festivalu

Bratislava 23. januára (OTS) - Aj keď spoločnosť Kaufland bola partnerom Detského festivalu aj v minulosti, po novom sa oficiálne stáva generálnym partnerom, a to minimálne na najbližšie tri roky. Podujatie sa po prvý raz predstaví pod novým názvom Kaufland Detský festival už o pár týždňov. „“ vyhlásila hovorkyňa spoločnosti Kaufland“ vyhlásil za organizátorov riaditeľ agentúry 8P, ktorý spoločne s agentúrou Be Cool pripravuje Detský festival už od roku 2015. „“ zhodli sa organizátori podujatiaz agentúry 8P a Peter Pukalovič z agentúry Be Cool.V minulosti sa uskutočnilo už 10 podobných podujatí po celom Slovensku. Ich cieľom nie je len zabaviť deti a ich rodičov, ale zároveň aj vytvárať zábavno-edukačné zóny, v ktorých sa návštevníci zábavnou formou naučia niečo nové, urobia niečo pre seba a svoje deti alebo dostanú odpovede na dôležité otázky. Už tradične si tak návštevníci môžu nájsť Zónu zdravia, vzdelávania, technológií či športu. Podujatie je zadarmo. Najbližšie sa Kaufland Detský festival predstaví s podtitulom Zimná rozprávka už 8. februára v bratislavskom nákupno-zábavnom centre Bory Mall. V roku 2020 sa pripravuje ešte ďalších 5 podujatí po celom Slovensku.Viac Informácii na www.detskyfest.sk alebo na sociálnych sieťach Kaufland Detský festival.