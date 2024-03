Kaufland spúšťa registráciu 6. ročníka Čerstvých hlavičiek

Bratislava 7. marca (OTS) - Ak si najmladšia generácia zeleninu a ovocie obľúbi už v nízkom veku, postupne sa stane prirodzenou súčasťou jej jedálnička, čo preukázal aj online prieskum Čerstvých hlavičiek, ktorého sa minulý rok zúčastnili zapojené školské zariadenia. Až 80 percent z nich v prieskume uviedlo, že deti sa vďaka projektu viac zaujímajú o tému zdravej výživy a 34 percent základných škôl dokonca potvrdilo, že Čerstvé hlavičky motivujú žiakov k tomu, aby si na desiatu z domu nosili viac ovocia či zeleniny.Na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií trpí viac ako 12 tisíc detí obezitou, za ktorú je zodpovedný aj sedavý spôsob života a nevhodná životospráva. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča skonzumovať denne aspoň päť porcií ovocia aj zeleniny a Čerstvé hlavičky chcú mladú generáciu naučiť, aby ich jedla s chuťou a rada.,“ vysvetľujeSprávne stravovacie návyky treba u detí pestovať odmalička, posilní to nielen ich vzťah k zdravšej životospráve, ale aj k potravinám. „“ pokračuje Lucia Vargová.Foto: Zásoby ovocia a zeleniny od Kauflandu môžu získať materské aj základné školy z celého Slovenska /Zdroj foto: KauflandO pravidelnú nádielku vitamínov od obchodného reťazca sa základné a materské školy prostredníctvom svojich zástupcov môžu uchádzať aj tento rok. Na stránke www.cerstvehlavicky.sk prebehne, kde si škôlka alebo škola vyberie partnerskú predajňu Kaufland, ktorá v prípade výhry malým zverencom poskytne raz týždenne čerstvú zeleninu a ovocie počas celého školského roka 2024/25.O zozname víťazov opäť rozhodne verejnosť. Školské zariadenia zapojené do hlasovania budú rozdelené do veľkostných kategórií, ktorú si vyberú už pri registrácii. Každá kategória má pridelenú určitú váhu, ktorou sa prepočíta každý odovzdaný hlas, takže šancu vyhrať majú školy a škôlky s väčším aj menším počtom detí či žiakov. V šiestom ročníku Čerstvých hlavičiek reťazec venuje pravidelnú dávku jabĺk, banánov, hrozna, mrkvy či reďkoviek, ale aj exotických plodov do víťazných 79 základných a 79 materských škôl po celom Slovensku, kde si každé z detí počas školského roka obohatí svoj jedálniček o 9 kilogramov rôznych druhov ovocia a zeleniny. Kaufland ich tisíckam školákov a škôlkarov takto doteraz rozdelil vyše 720 ton.