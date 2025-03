Kaufland štartuje potravinovú zbierku: Aj malá pomoc má veľký význam

Do zbierky sa pravidelne zapája aj generálny riaditeľ obchodného reťazca Sven Reinhard Foto: Kaufland

Prispejete do zbierky trvanlivými potravinami alebo kúpou odznaku za 1 euro? Každá pomoc sa počíta Foto: Kaufland

Bratislava 19. marca (OTS) - Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom spúšťa potravinovú zbierku, ktorá pomôže rodinám v núdzi. Od 27. 3. do 2. 4. má šancu prispieť každý, zapojíte sa?Múka, olej, balíček cestovín, možno aj vy pri nákupe vkladáte do košíka jednu potravinu za druhou a ani sa nad tým nepozastavíte. Pre mnohé rodiny na Slovensku je však každá položka na účte dôvodom na premýšľanie, či si ju môžu dovoliť alebo im na ňu už nezostáva. Preto Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom spúšťa jarnú potravinovú zbierku,. Počas tohto týždňa môžu zákazníci obchodného reťazca v každej predajni venovať trvanlivé potraviny do špeciálne označených košov za pokladničnou zónou alebo prispieť kúpou symbolického červeno-bieleho odznaku za 1 euro. Počíta sa každá pomoc, pridáte sa?Za štvornásobným otcom z Dolného Kubína často prídu deti so slovami, že majú chuť na niečo dobré.hovorí otec mnohopočetnej rodiny, len jednej z mnohých, ktoré sa na Slovensku ocitli v núdzi.Najzraniteľnejšie sú rodiny s deťmi, seniori či osamelí rodičia, ktorí svoju náročnú situáciu dokážu zvládať aj vďaka podpore obchodného reťazca a Slovenského Červeného kríža. Zbierka Pomáhame potravinami sa už dvanásť rokov zameriava najmä na trvanlivé potraviny vyzbierané od zákazníkov, ktoré putujú ľuďom v núdzi. Peniaze z predaja odznakov Slovenský Červený kríž využije na zabezpečenie ďalšej potravinovej pomoci. Kaufland zároveň do zbierky prispeje nákupnými poukážkami v hodnote 10 000 eur, ktoré Slovenský Červený kríž odovzdá domácnostiam v zložitej finančnej situácii.hovoríZbierku Pomáhame potravinami organizuje obchodný reťazec v predajniach po celom Slovensku už dvanásty rok. Aby podporil zraniteľné rodiny, ktorých na Slovensku pribúda, okrem pravidelnej jesennej zbierky sa do nej prvýkrát zapája aj počas jari.zdôrazňujeK pomoci vyzbieranej od zákazníkov počas zbierky, ktorá prebehne, pripojí obchodný reťazec nákupné poukážky v hodnote 10 000 eur. Zapojíte sa aj vy? Stačí na to naozaj málo. Pridať do košíka trvanlivé potraviny alebo pri pokladni prispieť kúpou symbolického odznaku za jedno euro. Lebo to, čo je pre niekoho drobné gesto, inému prinesie plný tanier či teplú večeru.