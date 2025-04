Kaufland svoju najnovšiu predajňu otvára v hernom svete Minecraftu

Bratislava 29. apríla (OTS) - Reťazec v apríli 2025 vstupuje do sveta Minecraftu a berie ho útokom. Nadväzuje tak na nedávnu kinopremiéru jedného z najočakávanejších filmových titulov roka, Minecraft Movie. Slovenskí hráči si už teraz môžu užívať Minecraftový Kaufland plný zábavy a skvelých odmien.S viac ako 300 miliónmi predaných kópií patrí Minecraft medzi najúspešnejšie videohry všetkých čias. Jeho svet sa rozkladá na ploche, ktorá je 60-miliónkrát väčšia než povrch Zeme. Hráči ho vďaka tomu môžu preskúmavať celé roky bez toho, aby sa ocitli na jeho konci. Prepracovaná grafika a nekonečné možnosti, aj to sú dôvody, prečo si získal herné srdcia fanúšikov z celého sveta, vrátane Slovenska. Tí si v ňom vedia postaviť takmer čokoľvek – od jednoduchých domov až po zložité stavby v lesoch, na púšťach alebo na horách. A teraz už aj virtuálnu Kaufland predajňu, ktorú môžu zažiť (takmer) na vlastnej koži.hovoría dodáva:Spoločnosť patrí k etablovaným členom hernej komunity, účasťou v Minecrafte nadväzuje na podobné aktivity na populárnych platformách ako Roblox či GTA.Ako jeden z prvých potravinových reťazcov Kaufland na jar 2025 vstúpil do dynamického sveta Minecraftu, aby potešil všetkých svojich zákazníkov, vrátane mladších ročníkov. A čo hráčov pod červenou digitálnou strechou čaká? Obyvatelia Minecraftového mesta odhaľujú rôzne tajomstvá, spolupracujú na stavbách a čelia výzvam, ktoré preveria ich kreativitu, odvahu a tímového ducha. Aby zastavili hrozbu, musia cestovať naprieč rôznymi prostrediami, plniť úlohy, riešiť hádanky či zbierať rôzne predmety.vysvetľuje jedna z najúspešnejších slovenských gameriek,Reťazec pristupuje k novým digitálnym trendom s odvahou a zvedavosťou. Online priestor nevyužíva len na zábavu. Všetky hry hravou formou poukazujú na jeho široký sortiment produktov a na témy udržateľnosti, ktorými by publikum na iných platformách oslovil len ťažko. Slovenskí nadšenci Minecraftu si už dnes môžu vyskúšať, ako to v najnovšej online Kaufland predajni vyzerá. Minecraft je u nás dostupný na rôznych platformách a v niekoľkých edíciách, vrátane Java Edition, Bedrock Edition a Education Edition.