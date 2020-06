Kaufland už šiestykrát získal prestížny titul Slovak Superbrands

Bratislava 22. júna (OTS) - Udeľuje ho expertná skupina Brand Council na základe verejného prieskumu zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Členmi skupiny Brand Council sú najuznávanejší slovenskí odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.Ocenené značky sa hodnotia podľa prestíže, inovatívnosti a povedomia o značke na našom trhu. Základom je vysoká kvalita a vynikajúce renomé. Držitelia tejto ceny patria do skupiny elitných značiek predstavujúcich vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky, čo v neposlednom rade zjednodušuje nákupné rozhodovanie zákazníkov.“ uviedla, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika Program Superbrands vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii s cieľom uviesť do centra pozornosti mimoriadne silné značky a prezentovať ich ďalším spoločnostiam, ktoré by sa rady rozvíjali a učili. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a dnes je Superbrands vnímaný ako rešpektované ocenenie v 90 krajinách na piatich kontinentoch.