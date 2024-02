Kaufland platí za produkty dodávateľom so sídlom na Slovensku miliardy

*porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v júli 2023.

Bratislava 28. februára (OTS) - Pre vyše 500 dodávateľov so sídlom na Slovensku je spolupráca s Kauflandom príležitosťou na rast a zárukou stabilného odbytu, zákazníci zase ocenia široký sortiment práve tých domácich produktov.Cena, kvalita a dôraz na čerstvosť nie sú jediné kritériá, podľa ktorých si slovenskí spotrebitelia z regálov vyberajú potraviny. Čoraz viac si všímajú aj ich pôvod a pozorne sledujú, kde boli vyrobené produkty, ktoré si v obchode vkladajú do košíka. Výsledky minuloročného prieskumu Zväzu obchodu SR dokonca potvrdzujú, že až 76 percent oslovených respondentov uprednostňuje pri nákupe tie zo Slovenska. V očiach verejnosti sú kvalitné a medzi zákazníkmi majú vysokú reputáciu. Kaufland ich sortiment vo svojich predajniach neustále rozširuje aj preto, že dlhodobou súčasťou jeho obchodnej stratégie je podpora domácich výrobcov. V priemere ponúka najviac vystavení slovenských produktov na trhu, kde vedie s priemerným počtom vystavení viac ako 6 300 výrobkov* a len počas posledných 3 obchodných rokov zaplatil dodávateľom so sídlom na Slovensku za ich produkty takmer 2 miliardy eur.vysvetľujeMedzi regionálnych výrobcov, ktorým kapacitné možnosti neumožňujú zásobovať celú sieť reťazca, patria napríklad remeselní pivovarníci, ktorí využívajú príležitosť aj sezónne dodávať svoje produkty do prevádzok Kaufland v ich blízkom okolí.Reťazec už v roku 2018 uviedol na trh vlastný rad K- Z lásky k tradícii, ktorý dnes tvorí vyše sto produktov. Mlieko, syry, kyslomliečne výrobky, ale aj párky či zelenina, všetky jeho výrobky majú domáci pôvod.pokračuje riaditeľ nákupu. Kaufland počas vlaňajška zaradil do predaja takmer 50 tisíc ton slovenskej zeleniny a ovocia, ktoré sa vypestovali na 2 979 hektároch, čo predstavuje rozlohu 4 173 futbalových ihrísk.Jozef Zruban zo spoločnosti Zeleninárska v Kráľovej pri Senci potvrdzuje, že spolupráca s obchodným reťazcom pomohla kedysi malej rodinnej farme stať sa jedným z najvýznamnejších slovenských pestovateľov a dnes do jeho predajní dodáva najväčšie objemy zemiakov či cibule.konštatuje, ktorej podpora obľúbeného predajcu potravín umožnila nielen pravidelné investície do modernej poľnej mechanizácie, ale aj výstavbu klimatizovaných skladov či nového závodu na spracovanie zeleniny.Tunajší výrobcovia a pestovatelia totiž potrebujú nielen stabilný odbyt svojich produktov, ale aj férového obchodného partnera, na ktorého sa môžu spoľahnúť.hovorí