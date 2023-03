Kaufland získal prestížny titul Slovak Superbrands už deviaty raz

Bratislava 28. marca (OTS) - Medzi Superznačky na slovenskom trhu patrí Kaufland aj tento rok. Potvrdila to expertná skupina Brand Council, ktorá reťazcu udelila titul Slovak Superbrands aj na základe prieskumu realizovaného renomovanou agentúrou Incomind.



Superbrands Award udeľuje nezávislá komisia Brand Council zložená z profesionálov v oblasti biznisu, komunikácie, marketingu aj médií, ktorá hodnotí firmy podľa vopred definovaných kritérií ako znalosť či budovanie značky, inovácie a jej prestíž. Odkedy Superbrands vo Veľkej Británii vznikla, považuje sa za nezávislú globálnu autoritu vo sfére hodnotenia aj oceňovania obchodných spoločností, spomedzi ktorých vyberá tie najlepšie z najlepších v 90 krajinách. Prestížny titul je tak pre značku potvrdením, že na lokálnom trhu dosiahla výnimočné postavenie.



„Ocenenie Slovak Superbrands, ktoré sme získali už deviatykrát, potvrdzuje, že Kaufland na Slovensku patrí medzi najúspešnejšie spoločnosti. Teší nás, že to takto vnímajú aj odborníci,“ konštatuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko. Pre obchodný reťazec je to zároveň jasný signál, že jeho aktivity v oblasti služieb zákazníkom, trvalej udržateľnosti, podpory slovenskej ekonomiky aj spoločenskej zodpovednosti si pozorne všímajú experti aj verejnosť. „Je to pre nás výzva, aby sme v týchto krokoch pokračovali, pretože ideme správnym smerom,“ dodáva Lucia Vargová.



Umiestnenie v spoločenstve elitných značiek nie je jediným úspechom reťazca. Pravidelne sa objavuje na popredných priečkach aj v zozname najlepších zamestnávateľov, a to na slovenskom aj na európskom trhu. Dokazujú to jeho ocenenia Top Employer Slovensko 2023 a Top Employer Europe 2023. Odborníci ich udeľujú na základe auditu, ktorý potvrdzuje prvotriedne pracovné podmienky a tiež možnosti kariérneho či osobného rozvoja pre zamestnancov. Kaufland, ktorý má na Slovensku 75 predajní a v jeho prevádzkach, logistickom centre či v centrále pracuje vyše 7 500 zamestnancov, sa v spoločnosti najlepších zamestnávateľov ocitol už piatykrát.