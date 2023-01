Kaufland znovu medzi najlepšími zamestnávateľmi

Bratislava 18. januára (OTS) - Známy obchodný reťazec patrí k elitným zamestnávateľom nielen u nás, ale aj na európskom trhu. Kaufland Slovenská republika získal aj pre tento rok prestížne ocenenia Top Employer Europe 2023 a Top Employer Slovensko 2023, ktoré každoročne udeľuje medzinárodná organizácia Top Employers Institute.



Renomovaný inštitút so sídlom v Amsterdame udeľuje na základe nezávislého externého auditu oddelenia ľudských zdrojov certifikáty firmám na celom svete. Spomínaný audit pozorne sleduje najmä oblasti ako rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, príležitosti na budovanie kariéry, poskytované benefity či firemnú kultúru. Kaufland dosiahol vo všeobecnom meradle veľmi dobré výsledky a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zlepšil v každej hodnotenej oblasti.



„Práca v prevádzkach, logistickom centre, ale aj v centrále si od zamestnancov vyžaduje mimoriadne nasadenie, ktoré si veľmi vážime a oceňujeme. Preto starostlivosť o našich kolegov vždy bola, je a bude v našej spoločnosti prioritou,“ hovorí Karin Marková, vedúca oblasti ľudské zdroje spoločnosti Kaufland Slovensko.



Ocenenie top zamestnávateľa, ale aj mnohé ďalšie v portfóliu reťazca, sú dôkazom, že Kaufland je skvelé miesto nielen pre výhodné nákupy, ale aj pre budovanie kariéry. Zamestnanci oceňujú flexibilnú pracovnú dobu a pri pozíciách v administratíve aj možnosť pracovať z domu. Okrem trvalého pracovného pomeru reťazec poskytuje aj skrátený úväzok, ktorý radi využívajú najmä rodičia s malými deťmi. Práve tento systém umožňuje harmonicky prepojiť pracovný život s tým rodinným a tzv. work life balance považuje spoločnosť Kaufland za mimoriadne dôležitý pre ďalší rozvoj všetkých zamestnancov.



Samozrejmosťou sú benefity ako voľno nad rámec zákonom stanovenej dovolenky, tzv. sabatikal, vianočná poukážka, karta Multisport, ktorá sa dá využiť v športových zariadeniach po celom Slovensku, ale tiež posilňovňa v budove centrály a vitamínové či vianočné balíčky. Pracovníci majú zároveň možnosť využiť rôzne zľavy u obchodných partnerov reťazca. Spoločnosti Kaufland špeciálne záleží na príjemnej atmosfére a dobrých vzťahoch na pracovisku, preto pravidelne organizuje teambuildingy pre zamestnancov a športové podujatia aj pre ich rodiny.



Obchodný reťazec ponúka tiež široké možnosti kariérneho rastu, a to nielen pre zamestnancov, ale aj pre mladých študentov stredných škôl v duálnom vzdelávaní a pre absolventov vysokých škôl v Ledeadership programe. V rámci vzdelávacieho procesu majú zamestnanci možnosť využívať rôzne školenia, špeciálne rozvojové programy a príležitosti samovzdelávania na externom portáli, kde sú v ponuke viaceré typy kurzov.



„Sféra moderného obchodu sa rozvíja mimoriadne dynamicky a ponúka obrovské možnosti pre ľudí, ktorých táto oblasť a práca v tíme láka. S Kauflandom môže zamestnanec rásť na kariérnom rebríčku už od strednej školy a vypracovať sa až na úspešného top manažéra. V našej spoločnosti má k dispozícii bohaté skúsenosti a zázemie úspešnej medzinárodnej firmy. Sme skutočne hrdí, že to potvrdili a už piatykrát ocenili aj experti z Top Employer Institute,“ dodáva K. Marková.