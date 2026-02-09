< sekcia Ekonomika
Kaumy Group ovládla spoločnosť Novofruct SK, prevzatie schválil PMÚ
Kaumy Group patrí do skupiny CE Industries Group, ktorá okrem iného pôsobí v oblasti výroby džemov, marmelád, ovocných zmesí, nátierok, sirupov a tiež detskej výživy značky Hamánek.
Bratislava/Nové Zámky 9. februára (TASR) - Česká spoločnosť Kaumy Group nadobudla výlučnú kontrolu nad spoločnosťou Novofruct SK so sídlom v Nových Zámkoch. Informoval o tom v pondelok Protimonopolný úrad (PMÚ) SR s tým, že koncentráciu schválil 6. februára a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v ten istý deň. Na základe všetkých zistení PMÚ dospel k záveru, že prevzatie neohrozuje účinnú hospodársku súťaž na relevantných trhoch.
Novofruct SK sa zameriava najmä na výrobu mäsových, ovocných a zeleninových konzervovaných výrobkov, ako aj detskej výživy značky Ovko.
„PMÚ identifikoval prekrytie činností podnikateľov v oblasti výroby a veľkoobchodného predaja značkovej detskej výživy, pričom osobitnú pozornosť venoval dosahu koncentrácie na segment značkovej ovocnej detskej výživy, ktorá je najpredávanejšia,“ priblížila riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová.
PMÚ zistil, že značka Ovko bola pred uskutočnením koncentrácie lídrom na trhu detskej výživy v SR z hľadiska objemu predaja aj tržieb. Prírastok v dôsledku spojenia so značkou Hamánek však nie je významný.
„V tejto oblasti zároveň pôsobí viacero silných konkurentov, ktorí disponujú porovnateľným a zastupiteľným produktovým portfóliom, a teda ani po koncentrácii sa spoločné postavenie podnikateľov významne nezmení v žiadnom z posudzovaných segmentov,“ uviedla Cseresová.
