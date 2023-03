Kauza Credit Suisse redukuje švajčiarskemu franku bezpečnosť

Londýn/Zürich 24. marca (TASR) - Ťažkosti druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse a jej záchrana väčším rivalom UBS otriasli okrem finančných trhov aj pozíciou švajčiarskeho franku ako bezpečného prístavu. Investori sa začali obzerať radšej po zlate a japonskom jene. Informovala o tom agentúra Reuters.



Švajčiarsky frank, ktorý patril k obľúbeným bezpečným prístavom investorov v prípade otrasov na iných trhoch, stratil v týždni od 13. marca, keď švajčiarske ministerstvo financií oznámilo, že pozorne monitoruje vývoj okolo Credit Suisse, oproti doláru 0,9 %. Za rovnaké obdobie zaznamenal kurz japonského jenu, ktorý je rovnako považovaný za bezpečný prístav, oproti americkej mene rast o 2,6 %.



Ešte viac sa zvýšil záujem o zlato. Jeho cena vzrástla za týždeň od 13. marca o viac než 5 % nad 2000 USD (1838,40 eura) za uncu, čo bola najvyššia hodnota zlata za viac než rok. "Nie je pochýb, že je za tým vývoj v bankovom sektore," povedala analytička z Danske Bank Kirstine Kundby-Nielsenová. Ako dodala, švajčiarska ekonomika je príliš závislá od vývoja bankového sektora.



V nedeľu (19. 3.) sa najväčšia švajčiarska banka UBS v výraznou podporou vlády a centrálnej banky dohodla na prevzatí Credit Suisse za približne 3 miliardy CHF (3,01 miliardy eur). To je iba zlomok trhovej hodnoty Credit Suisse. Obrovskú pomoc však prisľúbili vláda a centrálna banka, ktorých podpora dosahuje celkovo takmer 260 miliárd CHF, čo predstavuje tretinu hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.



"Ak by sa do problémov nedostala Credit Suisse, ale ktorákoľvek iná európska banka, tak by sme sledovali prudký rast kurzu švajčiarskeho franku," povedal Francesco Pesole z ING. Potvrdzujú to aj výsledky výskumu švajčiarskej centrálnej banky z roku 2016. Tie ukázali, že v každej z predchádzajúcich kríz, ku ktorým došlo mimo Švajčiarska, išiel kurz franku výrazne nahor.



(1 EUR = 0,9969 CHF, 1 EUR = 1,0879 USD)