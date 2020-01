Kaviarenský reťazec Starbucks zvýšil zisk, počíta aj s vplyvom vírusu

Seattle 29. januára (TASR) - Americký kaviarenský reťazec Starbucks oznámil za 1. kvartál obchodného roka 2019/2020 výrazný rast zisku. Zároveň je však prvou veľkou americkou spoločnosťou, ktorá upozornila, že očakáva finančné dôsledky šíriaceho sa koronavírusu v Číne po tom, ako musela zatvoriť tisícky prevádzok a upraviť otváracie hodiny.



Najväčší kaviarenský reťazec na svete informoval, že za 1. štvrťrok 2019/2020, čo znamená od októbra do konca decembra, dosiahol čistý zisk 885,7 milióna USD (804,82 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala spoločnosť zisk 760,6 milióna USD.



Upravený zisk na akciu dosiahol 79 centov oproti 76 centom v 1. kvartáli roka 2018/2019. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na akciu na úrovni 76 centov.



Tržby dosiahli 7,10 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 7,1 %. Porovnateľné tržby (z prevádzok otvorených viac než rok) vzrástli o 5 % a prekonali tak očakávania analytikov. Tí počítali s rastom porovnateľných tržieb o 4,4 %.



Výsledky v nasledujúcom období však ovplyvní nový koronavírus, ktorý sa od konca minulého roka šíri naprieč Čínou a dostal sa už do viacerých krajín sveta. Spoločnosť ako prvá z veľkých amerických firiem upozornila, že očakáva negatívny vplyv koronavírusu na svoje výsledky, keďže na kľúčovom trhu musela uzatvoriť zhruba polovicu z takmer 4300 kaviarní, ktoré v Číne prevádzkuje.



Starbucks očakáva, že dôsledky budú výrazné, na druhej strane krátkodobé. Závisieť to bude najmä od toho, koľko prevádzok bude musieť v Číne v ďalšom období zatvoriť a na ako dlho. Firma dodala, že rozsah vplyvu vírusu na jej výsledky bude jasnejší najskôr v marci, napriek tomu však dlhodobé odhady rastu, ktoré dosahujú dvojciferné hodnoty, ponechala nezmenené.



(1 EUR = 1,1005 USD)