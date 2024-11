Kazachstan chce zvýšiť export ropy cez ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan

Astana 25. novembra (TASR) - Kazachstan plánuje tento rok vyťažiť viac než 88 miliónov ton ropy, z čoho takmer 70 miliónov ton chce vyviezť. Väčšina exportovanej ropy by mala smerovať k zákazníkom prostredníctvom projektu CPC (Caspian Pipeline Consortium). V strednodobom horizonte by však veľký objem exportovanej ropy mal na zahraničné trhy smerovať cez ropovod BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan). Informovali o tom agentúry Kazinform a Reuters, ktoré citovali kazašského ministra energetiky Almassadama Satkalijeva.



Satkalijev v pondelok uviedol, že tento rok plánuje Kazachstan vyťažiť 88,4 milióna ton ropy. To znamená redukciu pôvodných plánov, keďže vláda pôvodne chcela za tento rok vyťažiť viac než 90 miliónov ton ropy. Dôvodom sú opravy ťažobných zariadení, ako aj plnenie produkčných kvót určených v rámci ropného zoskupenia OPEC+.



Z nadol upraveného objemu by na export malo smerovať 68,8 milióna ton a v rámci exportu 55,4 milióna ton chce Kazachstan vyviezť prostredníctvom ropného projektu CPC. Neskôr však plánuje výrazne zvýšiť export cez ropovod BTC smerujúci z Azerbajdžanu cez Gruzínsko do Turecka.



Satkalijev dodal, že dodávky ropy cez projekt BTC by sa mohli v strednodobom horizonte zvýšiť na 20 miliónov ton ročne, keďže Kazachstan postupne zvyšuje svoju produkciu. V súčasnosti cez BTC dodáva Kazachstan iba 1,5 milióna ton suroviny.



Výrazné zvýšenie dodávok prostredníctvom ropovodu BTC by znížilo závislosť Kazachstanu od Ruska. To v súčasnosti transportuje drvivú väčšinu kazašskej ropy. Presnejší dátum výrazného zvýšenia dodávok na zahraničné trhy cez ropovod z Baku do Ceyhanu Satkalijev neuviedol. Od roku 2026 však krajina plánuje vyťažiť viac než 100 miliónov ropy za rok.