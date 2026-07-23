< sekcia Ekonomika
Kazachstan dočasne obmedzí produkciu ropy
Technické zariadenia v prístave sú však podľa ministerstva funkčné a pripravené na opätovné použitie, ihneď ako sa situácia normalizuje.
Autor TASR
Astana 23. júla (TASR) - Kazachstan dočasne zníži produkciu ropy. Dôvodom je bezpečnostná situácia v termináli Kaspického ropovodného konzorcia (CPC) pri ruskom prístavnom meste Novorossijsk na pobreží Čierneho mora, oznámilo vo štvrtok kazašské ministerstvo energetiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Terminál je terčom opakovaných ukrajinských dronových útokov. Činnosti súvisiace s nakládkou ropy sú v súčasnosti „dočasne pozastavené“ v záujme ochrany lodí, ich posádok a životného prostredia v oblasti Čierneho mora, uviedlo ministerstvo. Technické zariadenia v prístave sú však podľa ministerstva funkčné a pripravené na opätovné použitie, ihneď ako sa situácia normalizuje.
„V súčasnosti sa uskutočňujú nepretržité konzultácie s cieľom vypracovať riešenia, ktoré vytvoria podmienky pre bezpečnú prepravu a čo najrýchlejšie obnovenie stabilného vývozu kazašskej ropy na svetové trhy,“ uzavrelo ministerstvo.
Terminál je terčom opakovaných ukrajinských dronových útokov. Činnosti súvisiace s nakládkou ropy sú v súčasnosti „dočasne pozastavené“ v záujme ochrany lodí, ich posádok a životného prostredia v oblasti Čierneho mora, uviedlo ministerstvo. Technické zariadenia v prístave sú však podľa ministerstva funkčné a pripravené na opätovné použitie, ihneď ako sa situácia normalizuje.
„V súčasnosti sa uskutočňujú nepretržité konzultácie s cieľom vypracovať riešenia, ktoré vytvoria podmienky pre bezpečnú prepravu a čo najrýchlejšie obnovenie stabilného vývozu kazašskej ropy na svetové trhy,“ uzavrelo ministerstvo.