Kazachstan: Dodávky ropy pre Nemecko cez ropovod Družba sú ohrozené
Rusko sa k údajnému zastaveniu tranzitu kazašskej ropy cez ropovod Družba oficiálne nevyjadrilo.
Autor TASR
Astana 22. apríla (TARS) - Kazachstan s odvolaním sa na neoficiálne zdroje potvrdil, že preprava ropy z Kazachstanu cez Rusko prostredníctvom ropovodu Družba je od mája ohrozená. Z Ruska neprišlo žiadne oficiálne vyhlásenie, ale z neoficiálnych zdrojov vieme, že je to pravda, uviedol v stredu kazašský minister energetiky Jerlan Akkenženov na okraj environmentálneho fóra v kazašskej metropole Astana. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rusko si na máj naplánovalo nulový tranzit ropy z Kazachstanu cez ropovod Družba a ďalej do rafinérie Schwedt v Brandenbursku, povedal minister. Neoficiálne ruská strana uviedla, že technické možnosti na prepravu ropy z Kazachstanu nie sú k dispozícii, dodal Akkenženov, pričom vyslovil domnienku, že problémy môžu súvisieť s útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru.
Minister ďalej odkázal na diskusie s „kolegami“, ktoré podľa neho naznačujú, že tranzit kazašskej ropy obnoví hneď, ako bude vyriešená otázka technickej realizovateľnosti. Kazachstan neplánuje znížiť produkciu ropy, keďže dotknuté objemy dokáže presmerovať na iné trasy, uzavrel Akkenženov.
Rusko sa k údajnému zastaveniu tranzitu kazašskej ropy cez ropovod Družba oficiálne nevyjadrilo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok (21. 4.) uviedol, že nemá vedomosť o prípravách na takýto krok a médiá by preto mali kontaktovať zainteresované spoločnosti.
Rafinéria PCK v severovýchodnom Brandenbursku už neodoberá ruskú ropu. Ropa z Kazachstanu do nej prichádza prostredníctvom severnej vetvy ruského ropovodu Družba. Tá prechádza Poľskom a od roku 2023 bola jej prevádzka opakovane prerušená pre ukrajinské útoky na jej ruskú časť.
