Kazachstan je pripravený zvýšiť prepravu ruskej ropy a plynu

Moskva 8. novembra (TASR) - Kazachstan je pripravený prepravovať cez svoje územie viac ruskej ropy a zemného plynu. Vyhlásil to kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v rozhovore pre stredajšie vydanie ruského denníka Izvestija. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



"Máme záujem plne využiť náš tranzitný potenciál a sme pripravení ďalej zvýšiť objem dodávok ruského plynu," citoval Tokajeva denník deň pred plánovanou návštevou ruského prezidenta Vladimira Putina v susednej krajine.



Rusko chce zvýšiť predaj svojich energetických produktov a surovín v Ázii, keďže hľadá nových odberateľov v dôsledku západných sankcií po invázii na Ukrajinu. Putin navrhol vytvorenie "plynovej únie" s Kazachstanom a Uzbekistanom, čo by podporilo dodávky kľúčovým zákazníkom vrátane Číny.



Zatiaľ čo Rusko je významným vývozcom zemného plynu, Uzbekistan a Kazachstan ho vyťažia približne toľko, koľko ho aj spotrebujú. Domáca produkcia však čoraz viac prestáva stačiť, keďže spotreba rastie v dôsledku populačného rastu a rozvoja priemyslu. Kazachstan a Uzbekistan sú s Ruskom spojené plynovodom a ďalší prechádza oboma krajinami smerom do Číny. Obidva plynovody však prepravujú najmä plyn z Turkménska.